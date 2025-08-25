Azul celebró a la Pachamama

La puesta en valor beneficiará a más de 900 estudiantes y 50 docentes.
En el marco de las celebraciones a la Pachamama, esta tarde Azul rindió homenaje a la Madre Tierra con una ceremonia realizada en la Plazoleta del Respeto a los Pueblos Originarios.
La actividad fue organizada por la comunidad “Cacique Cipriano Catriel” con el acompañamiento del Municipio y contó con la presencia del intendente Nelson Sombra, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud Laura Barbalarga, el director de Educación Bernardo Valdez, el director de Cultura Juan Manuel Cabral, integrantes de dicha comunidadencabezados por su presidenta Delia González, alumnos y alumnas de Casa del Niño; vecinos y vecinas.
Durante el encuentro se llevó a cabo la tradicional ofrenda de gratitud y se compartieron explicaciones destinadas a los más chicos sobre el significado de esta conmemoración.
En la oportunidad, Raúl González, secretario de la entidad organizadora, agradeció el acompañamiento de las autoridades municipales y destacó la importancia de transmitir las costumbres a las nuevas generaciones como forma de preservar la historia.
“Hoy celebramos la gratitud a la Pachamama. Desde el año 2017 lo venimos haciendo como una manera de reivindicar a nuestros ancestros. Queremos que la familia esté presente porque para nosotros este es un momento íntimo que abrimos a la comunidad azuleña” -expresó.
Cabe señalar que la acción, prevista inicialmente para el 3 de agosto, se concretó hoy luego de haber sido reprogramada por cuestiones climáticas y de duelo.
Sobre la Pachamama
El término Pachamama proviene de la lengua quechua: pacha significa “mundo” o “Tierra” y mama, “madre”.
En el norte argentino el festejo se extiende durante todo el mes de agosto.
La Pachamama o Madre Tierra es considerada la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola concebida como madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos.
