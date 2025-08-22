Comenzará el recambio lumínico en el centro comercial de Azul

En los próximos días, el Municipio de Azul iniciará la obra de modernización del sistema lumínico en el centro comercial, en el marco del convenio firmado con la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL).

El proyecto contempla el retiro de la actual luminaria colgante y su reemplazo por cuarenta columnas, con la posterior colocación y conexión de nuevas luces, lo que permitirá mejorar la iluminación y la seguridad de la zona.

Primera etapa de trabajos

En una etapa inicial, se procederá al retiro de los artefactos existentes, la limpieza de cables en desuso y el emplazamiento de las columnas que sostendrán la nueva iluminación.

Desde el municipio se solicita a la comunidad circular con precaución por el sector céntrico mientras se desarrollen las tareas, ya que habrá personal de la CEAL trabajando en la vía pública.