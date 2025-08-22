Comenzará el recambio lumínico en el centro comercial de Azul

Avanza la construcción del nuevo edificio del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 2
La construcción, que emplea mano de obra y materiales locales, tendrá más de 1.400 m² y dará respuesta a un reclamo histórico de la comunidad educativa.
En los próximos días, el Municipio de Azul iniciará la obra de modernización del sistema lumínico en el centro comercial, en el marco del convenio firmado con la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL).
El proyecto contempla el retiro de la actual luminaria colgante y su reemplazo por cuarenta columnas, con la posterior colocación y conexión de nuevas luces, lo que permitirá mejorar la iluminación y la seguridad de la zona.
Primera etapa de trabajos
En una etapa inicial, se procederá al retiro de los artefactos existentes, la limpieza de cables en desuso y el emplazamiento de las columnas que sostendrán la nueva iluminación.
Desde el municipio se solicita a la comunidad circular con precaución por el sector céntrico mientras se desarrollen las tareas, ya que habrá personal de la CEAL trabajando en la vía pública.
La construcción, que emplea mano de obra y materiales locales, tendrá más de 1.400 m² y dará respuesta a un reclamo histórico de la comunidad educativa.
El subsecretario Carlos Pagano destacó que después de 30 años sin mejoras, esta inversión abre el camino a nuevas obras.
Habrá talleres de carpintería, arte, marroquinería y bolsas de semillas.
La inversión será de más de 130 millones.
Se desconocen las razones que motivaron al hombre a sustraer los carteles.
El compromiso de respaldar desde la cámara el proyecto de salud del gobernador Kicillof.
Con este reconocimiento, se revaloriza la trayectoria de Pelusa Layus, ejemplo de compromiso con el bien común.
Habrá talleres de carpintería, arte, marroquinería y bolsas de semillas.
El subsecretario Carlos Pagano destacó que después de 30 años sin mejoras, esta inversión abre el camino a nuevas obras.
Un joven fue derivado al nosocomio local.
Ambos vehículos fueron recogidos por la policía.
El siniestro vial ocurrió en jurisdicción de Azul.