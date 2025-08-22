Aprehendieron a un joven por encubrimiento

Ambos vehículos fueron recogidos por la policía.
En la noche del jueves, personal policial del CPA procedió a la aprehensión de un joven de 20 años en la intersección de Jujuy y calle 8, en la ciudad de Azul.
El joven, identificado como Uriel Santillán, circulaba a bordo de una motocicleta marca Zanella ZB 110 cc de color negro, que no tenía dominio colocado. Al verificar los números de motor y cuadro, el sistema arrojó que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el 29 de junio de este año, en el marco de una causa caratulada “Hurto de ciclomotor”.
Intervino la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul, quien dispuso que se instruyan actuaciones bajo la carátula Encubrimiento. Además, se notificó al aprehendido de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal, otorgándosele posteriormente la libertad según lo estipulado en el artículo 161 del mismo código.
El masculino quedó a la espera de las próximas actuaciones judiciales.
