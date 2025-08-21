Un joven resultó herido tras un accidente en la “Curva de la Muerte” de la Ruta 51

Un motociclista de 21 años resultó herido este jueves en un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial N° 51, a la altura de la denominada “Curva de la Muerte”, en jurisdicción de Azul.

El hecho se registró cuando Gabriel Heli Puebla, de 21 años, circulaba a bordo de una moto marca CFMOTO, modelo 450NK, dominio A249VNL, color negro, y perdió el control del rodado en plena curva. Según se informó, la moto despistó e impactó contra el guardarraíl del sector.

Producto del impacto, Puebla sufrió una fractura en el brazo derecho y diversos politraumatismos. Fue trasladado consciente por una ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul, donde quedó en observación.

En el lugar trabajó personal policial y peritos especializados, mientras que la causa fue caratulada como “Lesiones” con intervención de la UFI N° 2, a cargo del fiscal Dr. Carballo.