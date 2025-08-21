Hoy comenzó la segunda etapa de la obra, con una inversión de $33,5 millones del Fondo de Salud.
Un joven resultó herido tras un accidente en la “Curva de la Muerte” de la Ruta 51
El siniestro vial ocurrió en jurisdicción de Azul.Información general21/08/2025NdA
Un motociclista de 21 años resultó herido este jueves en un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial N° 51, a la altura de la denominada “Curva de la Muerte”, en jurisdicción de Azul.
El hecho se registró cuando Gabriel Heli Puebla, de 21 años, circulaba a bordo de una moto marca CFMOTO, modelo 450NK, dominio A249VNL, color negro, y perdió el control del rodado en plena curva. Según se informó, la moto despistó e impactó contra el guardarraíl del sector.
Producto del impacto, Puebla sufrió una fractura en el brazo derecho y diversos politraumatismos. Fue trasladado consciente por una ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul, donde quedó en observación.
En el lugar trabajó personal policial y peritos especializados, mientras que la causa fue caratulada como “Lesiones” con intervención de la UFI N° 2, a cargo del fiscal Dr. Carballo.
Mario “Pelusa” Layus fue declarado Personalidad Destacada del Partido de Azul
Con este reconocimiento, se revaloriza la trayectoria de Pelusa Layus, ejemplo de compromiso con el bien común.
Quedó a la espera de la próximas actuaciones judiciales.
La Escuela de Educación Especial N° 502 celebró sus 75 años con un emotivo acto
Hubo izamiento de la Bandera, descubrimiento de una placa conmemorativa, proyección de un video institucional y presentaciones artísticas de los alumnos.
La inversión fue de más de 60 millones de pesos.
UNICEN organiza las III Jornadas “De los márgenes al centro” en Azul
El encuentro busca abrir un espacio de reflexión y debate sobre feminismos, diversidad y derechos en un escenario político y social de fuertes tensiones y retrocesos en materia de género.
El masculino quedó a la espera de las próximas actuaciones judiciales.
Habrá talleres de carpintería, arte, marroquinería y bolsas de semillas.
Ayer, el jefe comunal entregó material deportivo a la escuela de boxeo de la institución.
El subsecretario Carlos Pagano destacó que después de 30 años sin mejoras, esta inversión abre el camino a nuevas obras.
Un joven fue derivado al nosocomio local.