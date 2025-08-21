Accidente en Mitre y Arenales: un motociclista trasladado al hospital

Un joven fue derivado al nosocomio local.
Este jueves por la noche se registró un incidente vial en la intersección de Av. Mitre y Arenales.
El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 horas, cuando por causas que aún se tratan de establecer colisionaron un automóvil Peugeot 207 Compact, dominio IRM893, de color rojo, conducido por Fabiana Soledad Reyes, de 33 años, y una moto Benelli TNT 300, dominio A092TUE, también de color rojo, guiada por Ignacio Olivera, de 25 años.
Como consecuencia del impacto, Olivera fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, donde ingresó con lesiones que, según informaron las autoridades, no revisten riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas y se solicitó la intervención de la Policía Científica para la realización de pericias.
La causa fue caratulada como “Lesiones Culposas” con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.
El masculino quedó a la espera de las próximas actuaciones judiciales.
