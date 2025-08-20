Aprehendieron a un hombre por desobediencia de una medida cautelar

Este miércoles por la tarde, un hombre de 33 años fue aprehendido por incumplir una medida judicial de prohibición de acercamiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas en un domicilio de calle Libertad, cuando personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911. Allí, constataron la presencia de Marcelo Fabián Cano, quien se encontraba frente a la vivienda, pese a tener vigente una restricción que le impide acercarse a menos de 50 metros.

La medida cautelar había sido dispuesta el pasado 6 de julio por el Juzgado de Garantías N° 3 de Azul, en el marco de una causa caratulada “Abuso sexual”.

Ante esta situación, Cano fue inmediatamente arrestado y trasladado a la Comisaría Primera de Azul, a disposición de la UFI N° 1 a cargo del Dr. Fernández, del Departamento Judicial de Azul.