Cinco detenidos y múltiples allanamientos en Azul y Tres Arroyos.
Etapa final en las obras de restauración del Camping Municipal
Las obras incluyeron mejoras en parrillas, mesas, piletas, baños, juegos, luminarias y calles internas. Pronto, el espacio será presentado oficialmente a la comunidad.Información general11/08/2025NdA
El Municipio de Azul informó que se encuentran en la etapa final los trabajos de restauración y puesta en valor del Camping Municipal, con el objetivo de recuperar y mejorar este espacio turístico y recreativo para su uso comunitario.
Actualmente, se realizan tareas de pintura en el sector de dormitorios, demarcación de caminos, conexión al sistema de agua, colocación de señalización y mantenimiento general del predio. Estas acciones completan el conjunto de obras que serán presentadas próximamente a la comunidad.
Cabe recordar que las mejoras incluyeron el recambio de cañerías, la construcción y refacción de mesas, piletas y parrillas, el mejoramiento de calles internas, pintura y reparación de juegos, acondicionamiento de baños, recambio de luminarias y reacondicionamiento de la instalación eléctrica, entre otras intervenciones.
Con esta puesta en valor, el Municipio busca ofrecer un camping renovado, seguro y funcional, preparado para recibir a vecinos y visitantes.
Se inauguró la tercera edición de la feria infantil y juvenil “Azul en Letras”
El SUMAC abrió sus puertas a la feria infantil y juvenil Azul en Letras, que se desarrollará hasta el domingo con entrada libre y gratuita.
También participará "Estrellas Amarillas" de Azul.
El CAPS N° 2 cerró la Semana de la Lactancia con una jornada de reflexión y acompañamiento
Hubo ronda de crianza en el CAPS N° 2 en el cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Matías Almeyda donó un moderno equipo de imágenes al Hospital Pintos
El Hospital Pintos incorpora moderno equipo de imágenes gracias a la donación de Matías Almeyda
Tres hombres resultaron lesionados tras volcar con su vehículo en la Ruta 51
Los tres hombres quedaron internados en observación.
También participará "Estrellas Amarillas" de Azul.
Accidente en Ruta 3: un azuleño resultó ileso y un hombre oriundo de Las Flores sufrió heridas
El siniestro vial se produjo entre un auto y una camioneta.
Cinco detenidos y múltiples allanamientos en Azul y Tres Arroyos.
Afortunadamente la joven está fuera de peligro.
Siniestro vial en Avenida 25 de Mayo
Padre e hija resultaron lesionados.
“Ellas no estaban pintadas”: muralismo comunitario con perspectiva de género.