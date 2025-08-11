Etapa final en las obras de restauración del Camping Municipal

El Municipio de Azul informó que se encuentran en la etapa final los trabajos de restauración y puesta en valor del Camping Municipal, con el objetivo de recuperar y mejorar este espacio turístico y recreativo para su uso comunitario.

Actualmente, se realizan tareas de pintura en el sector de dormitorios, demarcación de caminos, conexión al sistema de agua, colocación de señalización y mantenimiento general del predio. Estas acciones completan el conjunto de obras que serán presentadas próximamente a la comunidad.

Cabe recordar que las mejoras incluyeron el recambio de cañerías, la construcción y refacción de mesas, piletas y parrillas, el mejoramiento de calles internas, pintura y reparación de juegos, acondicionamiento de baños, recambio de luminarias y reacondicionamiento de la instalación eléctrica, entre otras intervenciones.

Con esta puesta en valor, el Municipio busca ofrecer un camping renovado, seguro y funcional, preparado para recibir a vecinos y visitantes.