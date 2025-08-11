Comenzaron los trabajos en el Paseo Bolívar y continuarán en diferentes sectores para mejorar la orientación vial.
La Escuela N° 16 de La Colorada conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín
Durante la Semana Sanmartiniana, los alumnos presentaron trabajos, juegos y actividades recreativas en honor al Libertador.Actualidad11/08/2025NdA
Esta mañana, la Escuela Primaria N° 16 del paraje rural La Colorada llevó adelante el acto en homenaje al paso a la inmortalidad del General José de San Martín, con la participación de autoridades municipales, educativas y representantes de la comunidad.
El encuentro contó con la presencia del intendente Nelson Sombra; la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Christian Portaluppi; el jefe distrital de Educación, David Díaz; autoridades escolares; integrantes de la Escuela N° 22 y miembros de la Asociación Sanmartiniana de Azul.
Un momento destacado de la ceremonia fue la presencia de la Guardia de Honor del Regimiento de Granaderos a Caballo, cuerpo militar fundado por el propio San Martín, que llegó desde la Ciudad de Buenos Aires para acompañar la conmemoración.
En su discurso, el jefe comunal definió a San Martín como “héroe de la patria, un hombre común que asumió responsabilidades importantes para poder liberar nuestro continente. Es un ejemplo a seguir. Hay que formarse, hay que ser conscientes de nuestra cultura, que es lo que hay que cuidar para saber qué es lo que hay que defender”. Asimismo, expresó su agradecimiento a los Granaderos “por acercarse a este colegio para que los pibes, pibas y nosotros también podamos admirar su lealtad a la Patria”.
Si bien la efeméride se recuerda oficialmente cada 17 de agosto, la escuela celebró la Semana Sanmartiniana para mostrar el trabajo que los estudiantes desarrollaron durante el año sobre la figura del Libertador. La jornada incluyó juegos y actividades recreativas vinculadas a la temática.
