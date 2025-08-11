Jornada de muralismo comunitario en homenaje a mujeres referentes de Azul

En la Escuela Secundaria N°8 de Azul se llevó a cabo una jornada de muralismo comunitario en el marco del programa “Ellas no estaban pintadas”. La iniciativa rindió homenaje a mujeres que dejaron una huella en la historia local y que continúan marcando el presente desde distintos espacios de compromiso social.

Entre las figuras retratadas se encuentran dos referentes históricas: Justa Gallardo, docente y periodista reconocida por su lucha en defensa del nombre de la ciudad cuando se intentó rebautizar como General Rivas; y Delia Bermay, manzanera y fundadora de comisiones de fomento, quien dedicó su vida a la defensa de los derechos en los barrios populares.

A ellas se suman otras siete mujeres que han sido protagonistas en ámbitos como la educación, la salud y el trabajo comunitario: Araceli Aguirre, Mirta Cañas, Mirta Laguna, Verónica Crisafulli, Victoria Lozardo, Verónica Seoane y Yesica Tondi. Todas comparten una historia común: un compromiso sostenido con la igualdad y la justicia social en Azul.

La actividad convocó a un centenar de personas —entre niñeces, juventudes, docentes, vecinas y vecinos— que aportaron las primeras pinceladas al mural diseñado por las artistas azuleñas Belén Cuevas, Ana Corina Martínez y Ángela Gallardo. Además, se desarrollaron propuestas lúdicas y pedagógicas para toda la comunidad.

Instituciones locales como el Jardín N°912, la EP N°64, los CAPS N°5 y N°13, la ONG Puertas Abiertas, el Espacio Verde Santa Lucía y la Facultad de Derecho de la UNICEN participaron activamente de la jornada.

El proyecto fue coordinado por la Dirección de la Región Séptima del Ministerio de Mujeres y Diversidad, en articulación con el Área de Géneros de la Facultad de Derecho (UNICEN), la Dirección de Políticas de Género y Diversidad del Municipio y el Consejo Escolar.

Acompañaron la actividad Hosanna Cazola, directora de la Región Séptima del Ministerio de las Mujeres y Diversidad; Victoria Gorgojo, coordinadora del programa; Virginia Balderrama, responsable distrital de ESI; Rocío Zarlenga, inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social; representantes de los CAPS V y XIII; Soledad Agostini, del Espacio Cultural y Educativo Puertas Abiertas; integrantes de SUTEBA y el equipo de la Dirección Regional del Ministerio de Mujeres y Diversidad.