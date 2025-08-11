Avanzan gestiones para instalar cámaras de seguridad en escuelas rurales del distrito

Los consejeros escolares Leandro Ferraro y Facundo Acosta mantuvieron una reunión de trabajo con Rodolfo Prémoli, integrante de la Sociedad Rural de Azul, para evaluar la instalación de cámaras de seguridad en las escuelas rurales del distrito.

Durante el encuentro, se analizó la propuesta impulsada por la entidad rural, que busca dotar a las sedes educativas de estos dispositivos con el objetivo de monitorear posibles hechos delictivos. Entre las situaciones a prevenir se mencionaron el tránsito de camiones con sobrecarga en los caminos rurales —que provoca un importante deterioro en su mantenimiento— y eventuales actos de vandalismo en las escuelas.

Según se indicó, las cámaras estarán interconectadas al Centro de Monitoreo municipal, lo que permitirá reforzar el control y la seguridad en la zona. En los próximos días está prevista la firma del convenio que formalizará esta iniciativa.