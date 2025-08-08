Banderazo por la construcción de la Autovía en la Ruta 3

Se inauguró la tercera edición de la feria infantil y juvenil “Azul en Letras”
El SUMAC abrió sus puertas a la feria infantil y juvenil Azul en Letras, que se desarrollará hasta el domingo con entrada libre y gratuita.
También participará "Estrellas Amarillas" de Azul.Información general08/08/2025NdA
Este domingo a las 15 hs se realizará un banderazo para reclamar por la urgente construcción de la Autovía en la Ruta Nacional Nº 3, con la adhesión de múltiples localidades de la región y del país.
Participan y adhieren:
• Por RN 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.
• Por RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar.
• Por RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).
• RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).
• RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.
• RP 65: Urdampilleta, Bolívar.
• RP 30 y RN 205: Norberto de la Riestra.
• RP 88, RP 86 y RP 80: Necochea.
En Azul, se espera la llegada de vecinos de Tandil y Olavarría.
El reclamo busca visibilizar la necesidad de mayor seguridad vial y la concreción de esta obra largamente postergada.
Hubo ronda de crianza en el CAPS N° 2 en el cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
El Hospital Pintos incorpora moderno equipo de imágenes gracias a la donación de Matías Almeyda
Los tres hombres quedaron internados en observación.
El conductor resultó ileso en el hecho.
Un hombre fue hospitalizado y luego dado de alta
Se definieron acciones para mejorar la seguridad con cámaras de monitoreo, optimizar la gestión de residuos comerciales y planificar actividades.
Durante una jornada de trabajo, funcionarios escucharon inquietudes y se comprometieron a gestionar respuestas frente a las necesidades planteadas.
Además llamó a la ciudadanía a involucrarse en la política local.
