Banderazo por la construcción de la Autovía en la Ruta 3

Este domingo a las 15 hs se realizará un banderazo para reclamar por la urgente construcción de la Autovía en la Ruta Nacional Nº 3, con la adhesión de múltiples localidades de la región y del país.

Participan y adhieren:

• Por RN 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.

• Por RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar.

• Por RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).

• RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).

• RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.

• RP 65: Urdampilleta, Bolívar.

• RP 30 y RN 205: Norberto de la Riestra.

• RP 88, RP 86 y RP 80: Necochea.

En Azul, se espera la llegada de vecinos de Tandil y Olavarría.

El reclamo busca visibilizar la necesidad de mayor seguridad vial y la concreción de esta obra largamente postergada.