El CAPS N° 2 cerró la Semana de la Lactancia con una jornada de reflexión y acompañamiento

Esta mañana, en el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 2, se llevó a cabo una ronda de crianza en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto. La actividad fue coordinada por la obstetra Laura Chalde y la pediatra Melisa Piazza, y tuvo como eje principal el intercambio de experiencias, el acompañamiento y el derribo de mitos en torno a la lactancia.

“La lactancia es un derecho. Por eso es necesario que las mamás que trabajan cuenten con espacios adecuados y una licencia para amamantar cuando retoman sus tareas laborales”, expresó Chalde, quien explicó que este año el lema es “Prioricemos la lactancia materna construyendo sistemas de apoyo sustentables”, en referencia a la importancia de ampliar la responsabilidad de la lactancia más allá del vínculo madre-hijo, involucrando a la familia y a toda la comunidad.

Durante el encuentro, se abordaron mitos y realidades sobre la lactancia, con el objetivo de despejar dudas y promover prácticas saludables. En ese sentido, la profesional destacó que en todos los CAPS del Partido se realizan actividades vinculadas a la lactancia durante esta semana, y que el acompañamiento a las madres se brinda de manera constante y a libre demanda, no solo por parte de obstetras y pediatras, sino también a través del equipo de agentes sanitarias capacitadas.

Además, Chalde recordó que desde la cuenta de Instagram @consultoriodelactancia.azul se pueden consultar los talleres y actividades que ofrece el Hospital Materno Infantil, a cargo de profesionales especializadas en la temática.

Por último, subrayó que estos espacios están abiertos a todas las personas interesadas, no exclusivamente a quienes tienen recién nacidos: “Se habla de destete, de crianza, de experiencias compartidas. Se fortalecen los vínculos entre mamás y se generan redes de apoyo que son fundamentales en esta etapa”.