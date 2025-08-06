Matías Almeyda donó un moderno equipo de imágenes al Hospital Pintos

Tres hombres resultaron lesionados tras volcar con su vehículo en la Ruta 51
Los tres hombres quedaron internados en observación.
El Hospital Pintos incorpora moderno equipo de imágenes gracias a la donación de Matías AlmeydaInformación general06/08/2025NdA
Esta mañana, en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, se presentó oficialmente el nuevo equipamiento médico donado por Matías Almeyda: un Arco en C, dispositivo de imágenes que funciona con rayos X y que será destinado al uso en quirófano.
El equipo, de última generación, permitirá realizar estudios en tiempo real durante intervenciones quirúrgicas, beneficiando a distintas especialidades como traumatología, cirugía general, urología, cirugía vascular, flebología y ortopedia. Su incorporación evitará el traslado de pacientes para la realización de radiografías, optimizando la atención y reduciendo riesgos.
El acto de presentación contó con la presencia del intendente Nelson Sombra; el secretario y subsecretario de Salud, Hernán Combessies y Juan Kubik; el director y vicedirector del hospital, Diego Azcona y Ramiro Giménez; familiares de Almeyda y profesionales de diversas áreas del nosocomio.
En su discurso, el intendente Sombra subrayó que “este tipo de gestos trascienden en el tiempo. Tener este equipamiento de primer nivel es una satisfacción enorme. En Azul, donde casi el 90% de la población se atiende en hospitales públicos, contar con esta tecnología significa poder responder a una alta demanda con mejores recursos. Más que agradecidos con Matías y la familia Almeyda”.
Por su parte, Azcona destacó que se trata de “un equipo de gran importancia para el funcionamiento del área quirúrgica, de tecnología superior y adaptable a múltiples especialidades”. También agradeció la confianza depositada por la familia en el hospital.
En la misma línea, Giménez expresó que “como hospital estamos súper agradecidos y como comunidad que utiliza el hospital también”.
En representación familiar, Silvina Almeyda manifestó el orgullo por la donación realizada y celebró que el Pintos cuente ahora con esta tecnología: “Estamos felices de que este aporte beneficie al hospital y a la comunidad”.
Con esta incorporación, el Hospital Pintos da un paso significativo en la modernización de su infraestructura médica, ampliando su capacidad de respuesta y mejorando la calidad de atención a los pacientes.
Los tres hombres quedaron internados en observación.
El conductor resultó ileso en el hecho.
Un hombre fue hospitalizado y luego dado de alta
El Municipio avanza en el saneamiento de un punto crítico de acumulación de residuos y refuerza la campaña de concientización ciudadana.
Con un show de zumba a cargo de Sandra Rott Kids, comenzó la semana de espectáculos del tradicional evento municipal de invierno.
Se encontraba en estado de ebriedad.
Eentrega de decretos de Bien Público.
El Hospital Pintos incorpora moderno equipo de imágenes gracias a la donación de Matías Almeyda
Se definieron acciones para mejorar la seguridad con cámaras de monitoreo, optimizar la gestión de residuos comerciales y planificar actividades.
Equipos locales llegaron a las finales en hockey masculino Sub 14 y Sub 18, mientras que en ajedrez juvenil se lograron destacadas posiciones.
Se renovaron techos, SUM, biblioteca y pisos, en un trabajo conjunto entre el Consejo Escolar y la cooperadora.
La colocación de las luces se da en un contexto de reclamos por el estado de abandono de la Ruta Nacional.