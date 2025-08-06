Matías Almeyda donó un moderno equipo de imágenes al Hospital Pintos

Esta mañana, en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, se presentó oficialmente el nuevo equipamiento médico donado por Matías Almeyda: un Arco en C, dispositivo de imágenes que funciona con rayos X y que será destinado al uso en quirófano.

El equipo, de última generación, permitirá realizar estudios en tiempo real durante intervenciones quirúrgicas, beneficiando a distintas especialidades como traumatología, cirugía general, urología, cirugía vascular, flebología y ortopedia. Su incorporación evitará el traslado de pacientes para la realización de radiografías, optimizando la atención y reduciendo riesgos.

El acto de presentación contó con la presencia del intendente Nelson Sombra; el secretario y subsecretario de Salud, Hernán Combessies y Juan Kubik; el director y vicedirector del hospital, Diego Azcona y Ramiro Giménez; familiares de Almeyda y profesionales de diversas áreas del nosocomio.

En su discurso, el intendente Sombra subrayó que “este tipo de gestos trascienden en el tiempo. Tener este equipamiento de primer nivel es una satisfacción enorme. En Azul, donde casi el 90% de la población se atiende en hospitales públicos, contar con esta tecnología significa poder responder a una alta demanda con mejores recursos. Más que agradecidos con Matías y la familia Almeyda”.

Por su parte, Azcona destacó que se trata de “un equipo de gran importancia para el funcionamiento del área quirúrgica, de tecnología superior y adaptable a múltiples especialidades”. También agradeció la confianza depositada por la familia en el hospital.

En la misma línea, Giménez expresó que “como hospital estamos súper agradecidos y como comunidad que utiliza el hospital también”.

En representación familiar, Silvina Almeyda manifestó el orgullo por la donación realizada y celebró que el Pintos cuente ahora con esta tecnología: “Estamos felices de que este aporte beneficie al hospital y a la comunidad”.

Con esta incorporación, el Hospital Pintos da un paso significativo en la modernización de su infraestructura médica, ampliando su capacidad de respuesta y mejorando la calidad de atención a los pacientes.