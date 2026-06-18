Buscan fortalecer el trabajo conjunto con instituciones de adultos mayores

El pasado viernes se llevó a cabo una reunión en el Salón de Acuerdos entre autoridades municipales y representantes de distintas instituciones dedicadas a las personas mayores, con el objetivo de intercambiar información sobre los proyectos que se desarrollan en la temática y analizar posibles acciones coordinadas con la comuna.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y contó con la participación del secretario Omar Seoane, la directora de Adultos Mayores Jessica Córdoba, responsables de distintas dependencias municipales y representantes de centros de jubilados e instituciones vinculadas a la tercera edad.

Durante la jornada, los asistentes compartieron experiencias, iniciativas y propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, al tiempo que evaluaron mecanismos para fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las organizaciones del sector.

En este marco, los funcionarios presentes reafirmaron el compromiso de la gestión municipal de fomentar, acompañar y potenciar acciones destinadas al bienestar de las personas mayores, promoviendo espacios de participación, contención e inclusión para este importante sector de la comunidad.