Se incendió un auto mientras era descongelado por las bajas temperaturas

Un automóvil sufrió daños totales este domingo por la mañana al incendiarse frente a una vivienda ubicada en Burgos Norte al 1200, en la ciudad de Azul.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:10, cuando personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre el incendio de un vehículo. Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un Ford Escort color celeste, dominio ADG926, propiedad de Rubén Ezequiel Morrón, de 27 años.

Según relató el propietario, había encendido el rodado para descongelarlo debido a las bajas temperaturas registradas durante la mañana. Sin embargo, poco después comenzó a percibir olor a quemado, por lo que solicitó de inmediato la intervención de los Bomberos ante el temor de que el vehículo pudiera explotar, ya que contaba con un equipo de GNC.

Personal del Cuartel de Bomberos de Azul trabajó en el lugar y logró sofocar el foco ígneo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero el automóvil sufrió pérdidas totales.

No se iniciaron actuaciones penales por el hecho.