Detuvieron a un joven acusado de amenazar a otro y dañar su vehículo

Un joven de 19 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en el marco de los operativos de nocturnidad que se desarrollan en la ciudad de Azul.

Según informaron, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 5:20 en la intersección de avenida 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, cuando efectivos que participaban del Operativo Nocturnidad “Fin de Semana” interceptaron a Leonel Ricardo Rodríguez, de 19 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, instantes antes el joven habría amenazado de muerte a un adolescente de 21 años, y posteriormente habría provocado daños en su automóvil, un Peugeot 408 dominio JYZ 496, al arrojarle piedras.

Tras el hecho, Rodríguez intentó darse a la fuga a pie y no acató las órdenes impartidas por el personal policial. Finalmente fue interceptado y reducido en el lugar.

La causa fue caratulada como “Desobediencia, Amenazas y Daño” y quedó a cargo de la UFI 13 del Departamento Judicial de Azul.