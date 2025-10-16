Capacitan a operarios en tratamientos fitosanitarios en granos almacenados

Durante el encuentro se abordaron temas de huertas domiciliarias y alimentación saludable, y se entregaron semillas y chips de poda.
Durante esta jornada, en el predio de la Sociedad Rural de Azul, se desarrolla una capacitación dirigida a operarios dedicados a la aplicación de tratamientos fitosanitarios en granos almacenados.
La actividad, de carácter obligatorio y gratuita, se extenderá hasta las 16 horas aproximadamente. Al finalizar, los participantes que aprueben el curso recibirán su correspondiente certificado.
El encuentro está a cargo del equipo técnico de la Dirección Provincial de Control y Sanidad Vegetal y del Dr. Adrián Ranzuglia. La propuesta es organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del INTA y del Municipio de Azul, representado en esta ocasión por el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano.
Continúan con las tareas de limpieza, nivelado y aporte de material en calles de tierra del barrio, en el marco del plan de mantenimiento financiado por la Tasa Vial 2025.
El municipio apuesta al turismo local.
Apertura de licitaciones para obras de infraestructura y adquisición de equipamiento municipal
Licitaciones públicas N°7 y N°21, destinadas a la construcción de cordón cuneta en Cacharí y Chillar, y a la adquisición de una planta dosificadora de hormigón móvil.
Solicitan la construcción de la Autovía en la Ruta 3
Se desarrolla el Primer Congreso de Identidad Local en el marco del Festival Cervantino
Un espacio de reflexión y diálogo sobre la historia, la memoria y el futuro de la comunidad azuleña.
El siniestro se produjo este viernes en horas de la tarde.
Comunicado del equipo de ROAS SACIF.
Deberá cumplir una pena de 7 meses de prisión.
Secuestran una moto con numeración adulterada
Además notifican a un joven por infracción al Código Penal.
La jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense junto al INTA y el Municipio de Azul, se realiza en la Sociedad Rural.
