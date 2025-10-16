Capacitan a operarios en tratamientos fitosanitarios en granos almacenados

Durante esta jornada, en el predio de la Sociedad Rural de Azul, se desarrolla una capacitación dirigida a operarios dedicados a la aplicación de tratamientos fitosanitarios en granos almacenados.

La actividad, de carácter obligatorio y gratuita, se extenderá hasta las 16 horas aproximadamente. Al finalizar, los participantes que aprueben el curso recibirán su correspondiente certificado.



El encuentro está a cargo del equipo técnico de la Dirección Provincial de Control y Sanidad Vegetal y del Dr. Adrián Ranzuglia. La propuesta es organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del INTA y del Municipio de Azul, representado en esta ocasión por el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano.