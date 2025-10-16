Avanza el mantenimiento de calles de tierra en Azul

Durante el encuentro se abordaron temas de huertas domiciliarias y alimentación saludable, y se entregaron semillas y chips de poda.
El Municipio de Azul informó que avanzan a buen ritmo los trabajos de mejoramiento de calles de tierra en distintos sectores de la ciudad. Las tareas forman parte de la licitación pública realizada para la contratación de horas máquina, que permitió alquilar equipamiento a la empresa Felor S.R.L., responsable de intervenir en las zonas viales V1 y V2.
Actualmente, los trabajos se desarrollan en el barrio Villa Piazza Sur e incluyen limpieza de cunetas, reconformación de perfiles y aporte de material estabilizado. En los últimos días, las labores se concentraron sobre las calles Malvinas e Industria, a la altura de General Paz.
Cabe recordar que estas obras se financian con recursos provenientes de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2025.
La jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense junto al INTA y el Municipio de Azul, se realiza en la Sociedad Rural.
El municipio apuesta al turismo local.
Apertura de licitaciones para obras de infraestructura y adquisición de equipamiento municipal
Licitaciones públicas N°7 y N°21, destinadas a la construcción de cordón cuneta en Cacharí y Chillar, y a la adquisición de una planta dosificadora de hormigón móvil.
Solicitan la construcción de la Autovía en la Ruta 3
Se desarrolla el Primer Congreso de Identidad Local en el marco del Festival Cervantino
Un espacio de reflexión y diálogo sobre la historia, la memoria y el futuro de la comunidad azuleña.
El siniestro se produjo este viernes en horas de la tarde.
Comunicado del equipo de ROAS SACIF.
Deberá cumplir una pena de 7 meses de prisión.
Secuestran una moto con numeración adulterada
Además notifican a un joven por infracción al Código Penal.
El municipio apuesta al turismo local.
Continúan con las tareas de limpieza, nivelado y aporte de material en calles de tierra del barrio, en el marco del plan de mantenimiento financiado por la Tasa Vial 2025.
La jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense junto al INTA y el Municipio de Azul, se realiza en la Sociedad Rural.
Durante el encuentro se abordaron temas de huertas domiciliarias y alimentación saludable, y se entregaron semillas y chips de poda.