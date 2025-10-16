Avanza el mantenimiento de calles de tierra en Azul

El Municipio de Azul informó que avanzan a buen ritmo los trabajos de mejoramiento de calles de tierra en distintos sectores de la ciudad. Las tareas forman parte de la licitación pública realizada para la contratación de horas máquina, que permitió alquilar equipamiento a la empresa Felor S.R.L., responsable de intervenir en las zonas viales V1 y V2.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en el barrio Villa Piazza Sur e incluyen limpieza de cunetas, reconformación de perfiles y aporte de material estabilizado. En los últimos días, las labores se concentraron sobre las calles Malvinas e Industria, a la altura de General Paz.

Cabe recordar que estas obras se financian con recursos provenientes de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2025.