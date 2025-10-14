Apertura de licitaciones para obras de infraestructura y adquisición de equipamiento municipal

Solicitan la construcción de la Autovía en la Ruta 3
Durante esta jornada, en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a las licitaciones públicas N°7 –segundo llamado– y N°21, destinadas a la ejecución de obras y a la incorporación de equipamiento vinculado a la infraestructura local.
El acto contó con la presencia del secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale; el jefe de Compras, Juan Rampoldi; y representantes de las empresas oferentes.
En primer término, se realizó la apertura de sobres para la Licitación Pública N°7, que prevé la construcción de cordón cuneta en las localidades de Cacharí y Chillar, con un presupuesto oficial de $130.965.139,10.
En Cacharí, los trabajos se desarrollarán sobre Avenida España, entre 25 de Mayo y Rodríguez Urrutia; mientras que en Chillar, las obras abarcarán Avenida Alsina (entre De Paula y Quiroga), Trelles (entre Alsina y Pellegrini) y Pellegrini (entre Quiroga y Trelles). En esta oportunidad, se presentó una única oferta, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Acuerdo de Sauce Corto Limitada, por un monto de $119.059.217,36.
Posteriormente, se efectuó la apertura de sobres de la Licitación Pública N°21, destinada a la adquisición de una planta dosificadora de hormigón móvil y un silo de acopio de cemento. Esta inversión será posible gracias a un aporte no reembolsable de $130 millones del Tesoro Provincial, gestionado por el intendente Nelson Sombra durante la última visita del gobernador Axel Kicillof.
En este caso, las propuestas presentadas fueron las siguientes:
Tecnus SRL, por $148.234.410,95, con una alternativa de $178.580.000.
Indumix SRL, por $143.000.000, con una alternativa de $196.000.000.
Las ofertas serán ahora elevadas a la Comisión Evaluadora, que tendrá a su cargo el análisis técnico y económico correspondiente.
Cabe destacar que el objetivo de esta acción es dotar al Municipio de una planta que permita producir materiales destinados a obras públicas, tales como cordón cuneta, veredas y pavimentos, fortaleciendo la capacidad operativa local y optimizando los recursos municipales.
Se desarrolla el Primer Congreso de Identidad Local en el marco del Festival Cervantino
Un espacio de reflexión y diálogo sobre la historia, la memoria y el futuro de la comunidad azuleña.
Concejo Deliberante aprobó proyectos culturales, educativos y comunitarios en su 15ª Sesión Ordinaria.
Se abrieron los sobres para la construcción de 57 viviendas en el Barrio Policía de Azul
El intendente Nelson Sombra participó en La Plata del acto de apertura de ofertas para la obra.
Sombra: “Eliminar el Régimen de Zonas Frías sería un golpe al bolsillo de los azuleños”
El jefe comunal expresó su preocupación por la eliminación del Régimen de Zonas Frías.
Elecciones en la CEAL
La Lista Verde “Compromiso y Participación” ganó las elecciones de delegados en la CEAL.
Reciclado creativo: el Parque Municipal incorpora caminos hechos con botellas de vidrio.
Esperan las próximas actuaciones judiciales.
El siniestro se produjo este viernes en horas de la tarde.
Por Lucas Moyano – Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital.
Notificaron a un policía como presunto agresor.
La delegación azuleña partió hacia Mar del Plata para participar en los Juegos Bonaerenses 2025
Más de 300 representantes locales competirán en distintas disciplinas deportivas y culturales.
Apertura de licitaciones para obras de infraestructura y adquisición de equipamiento municipal
Licitaciones públicas N°7 y N°21, destinadas a la construcción de cordón cuneta en Cacharí y Chillar, y a la adquisición de una planta dosificadora de hormigón móvil.
Comunicado del equipo de ROAS SACIF.