Apertura de licitaciones para obras de infraestructura y adquisición de equipamiento municipal

Durante esta jornada, en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a las licitaciones públicas N°7 –segundo llamado– y N°21, destinadas a la ejecución de obras y a la incorporación de equipamiento vinculado a la infraestructura local.

El acto contó con la presencia del secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale; el jefe de Compras, Juan Rampoldi; y representantes de las empresas oferentes.

En primer término, se realizó la apertura de sobres para la Licitación Pública N°7, que prevé la construcción de cordón cuneta en las localidades de Cacharí y Chillar, con un presupuesto oficial de $130.965.139,10.

En Cacharí, los trabajos se desarrollarán sobre Avenida España, entre 25 de Mayo y Rodríguez Urrutia; mientras que en Chillar, las obras abarcarán Avenida Alsina (entre De Paula y Quiroga), Trelles (entre Alsina y Pellegrini) y Pellegrini (entre Quiroga y Trelles). En esta oportunidad, se presentó una única oferta, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Acuerdo de Sauce Corto Limitada, por un monto de $119.059.217,36.

Posteriormente, se efectuó la apertura de sobres de la Licitación Pública N°21, destinada a la adquisición de una planta dosificadora de hormigón móvil y un silo de acopio de cemento. Esta inversión será posible gracias a un aporte no reembolsable de $130 millones del Tesoro Provincial, gestionado por el intendente Nelson Sombra durante la última visita del gobernador Axel Kicillof.

En este caso, las propuestas presentadas fueron las siguientes:

Tecnus SRL, por $148.234.410,95, con una alternativa de $178.580.000.

Indumix SRL, por $143.000.000, con una alternativa de $196.000.000.

Las ofertas serán ahora elevadas a la Comisión Evaluadora, que tendrá a su cargo el análisis técnico y económico correspondiente.

Cabe destacar que el objetivo de esta acción es dotar al Municipio de una planta que permita producir materiales destinados a obras públicas, tales como cordón cuneta, veredas y pavimentos, fortaleciendo la capacidad operativa local y optimizando los recursos municipales.