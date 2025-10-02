Conciencia ecológica y trabajo en equipo en las Olimpiadas Juveniles

Durante la jornada de hoy se concretó la etapa ambiental de las Olimpiadas Juveniles, impulsadas por la Dirección de Políticas Juveniles en articulación con distintas áreas municipales y organismos externos.

La propuesta tuvo lugar en el Parque Municipal y contó con la participación de seis instituciones educativas: la EES N°5, la EES N°10, la EES N°8, la EET N°1 y el Colegio San Cayetano.

La dinámica consistió en un juego por postas vinculadas al cuidado del ambiente, con el propósito de promover la conciencia ecológica, fortalecer los vínculos entre estudiantes de 4° y 5° año del nivel secundario y fomentar el trabajo en equipo.

A lo largo de la jornada, los jóvenes recorrieron distintas estaciones que pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades. Entre ellas se incluyeron una ruleta ambiental con preguntas y respuestas, un circuito bajo el eje de movilidad sustentable, reconocimiento de especies arbóreas, clasificación de residuos electrónicos, separación por origen y un espacio de reutilización mediante la construcción de objetos útiles.

El encuentro contó con el acompañamiento de la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga; el director de Educación, Bernardo Valdez; la titular de Políticas Juveniles, Agustina Maciel; y la directora de Ambiente, Natalia Lehrmann. Además participaron representantes del Consejo Local del Arbolado y de las cooperativas de trabajo El Resurgimiento y CoopArSI.

En sus palabras, Barbalarga agradeció el compromiso de las instituciones y expresó: “Más allá de ganar quedarán asentados en la historia como los primeros ganadores de estas Olimpiadas Juveniles. Gracias a todos por participar”.

Por su parte, Maciel subrayó la importancia de generar lazos entre las escuelas y destacó que la iniciativa, a lo largo de sus diferentes instancias, buscó fomentar la participación, el aprendizaje colectivo y la integración entre los jóvenes del Partido.

Cabe recordar que la primera fase de las Olimpiadas, de carácter deportivo, se llevó a cabo en mayo; mientras que la segunda, realizada en agosto, giró en torno a la cultura y la educación con una trivia sobre historia, patrimonio y geografía local.

Finalmente, el Colegio San Cayetano se consagró ganador de la Copa Olimpiadas Juveniles. En segundo lugar se ubicaron las escuelas secundarias N°10 y N°5, que recibieron el Premio Quijote. Las instituciones que integraron el podio también disfrutarán de un viaje a la ciudad de La Plata a fines de este mes.