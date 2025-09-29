Jornadas de salud en los CAPS y cierre del Mes de la Atención Primaria

Cuidado dónde cargas tu teléfono: la amenaza invisible del juice jacking
Las actividades tendrán su cierre este miércoles 1 de octubre en el barrio Bidegain.Información general29/09/2025NdA
Esta mañana se desarrollaron dos jornadas de salud en distintos Centros de Atención Primaria de Azul, en el marco de las actividades que se realizan durante septiembre para conmemorar la creación del Servicio de Atención Primaria de la Salud (APS).
En el CAPS Nº 1 se llevó adelante una propuesta de salud bucal a cargo de las odontólogas Marcela Sabattini y Carolina Puleo, la pediatra Rita Grottoli y la licenciada en Obstetricia Marina Lofiego. La actividad estuvo orientada a la prevención de enfermedades y al fortalecimiento de hábitos de cuidado para mantener una correcta salud dental.
Además, personal comunal acompañó la jornada con un espacio destinado a la gestión de la tarjeta SUBE, brindando asesoramiento a vecinos y vecinas sobre su uso y beneficios.
Por otra parte, en el CAPS Nº 8 se realizó una Jornada de Salud Integral dirigida a personas gestantes y a niños y niñas de hasta 3 años, en el marco de la Ley de los 1000 Días. La propuesta incluyó atención en pediatría, vacunación, odontología, nutrición, obstetricia y un taller sobre límites y crianza.
Cierre del Mes de la APS
Las actividades concluirán este miércoles 1 de octubre con una ronda sanitaria en el barrio Bidegain. La iniciativa, coordinada por el CAPS Nº 2, se llevará a cabo desde las 10 en la plaza ubicada en Mitre Norte entre calles 107 y 108. En la ocasión se ofrecerá vacunación, control de signos vitales, tensión arterial y glucemia, certificación de DNI y atención comunitaria.
Además se informó que el próximo lunes habrá Salud Bucal en el CAPS Nº 1.
