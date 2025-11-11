Defensa Civil impulsa capacitaciones sobre prevención de riesgos y primeros auxilios en instituciones educativas

Desde el área de Defensa Civil del Municipio se continúa trabajando de manera articulada con diferentes instituciones de la comunidad, promoviendo instancias de capacitación orientadas a la prevención de riesgos y la adquisición de conocimientos en primeros auxilios.

En este marco, días atrás se realizó una jornada en la sede de la Jefatura Distrital de Educación, organizada en conjunto con el Comité Mixto Distrital y la profesora Luz Villarreal. La propuesta estuvo dirigida a docentes y personal de establecimientos educativos con orientación en Física y Química que disponen de laboratorios.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados con la prevención de riesgos en esos espacios, el correcto almacenamiento y uso de productos químicos, y las acciones adecuadas a seguir ante posibles emergencias o accidentes.

Por otra parte, en el Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 2, personal de Defensa Civil brindó una charla sobre Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos, destinada a docentes y estudiantes de los distintos Profesorados que se dictan en la institución.

Estas acciones se enmarcan en una política municipal orientada a fortalecer la preparación y la conciencia preventiva en ámbitos educativos, promoviendo la seguridad y el cuidado de la comunidad.