Defensa Civil impulsa capacitaciones sobre prevención de riesgos y primeros auxilios en instituciones educativas

La Inteligencia Artificial y los menores: Imágenes falsas, daños muy reales
Por Lucas Moyano, especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital.
Las actividades se desarrollaron junto a la Jefatura Distrital y el Instituto de Formación Docente Nº 2.Información general11/11/2025NdA
Desde el área de Defensa Civil del Municipio se continúa trabajando de manera articulada con diferentes instituciones de la comunidad, promoviendo instancias de capacitación orientadas a la prevención de riesgos y la adquisición de conocimientos en primeros auxilios.
En este marco, días atrás se realizó una jornada en la sede de la Jefatura Distrital de Educación, organizada en conjunto con el Comité Mixto Distrital y la profesora Luz Villarreal. La propuesta estuvo dirigida a docentes y personal de establecimientos educativos con orientación en Física y Química que disponen de laboratorios.
Durante el encuentro se abordaron temas vinculados con la prevención de riesgos en esos espacios, el correcto almacenamiento y uso de productos químicos, y las acciones adecuadas a seguir ante posibles emergencias o accidentes.
Por otra parte, en el Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 2, personal de Defensa Civil brindó una charla sobre Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos, destinada a docentes y estudiantes de los distintos Profesorados que se dictan en la institución.
Estas acciones se enmarcan en una política municipal orientada a fortalecer la preparación y la conciencia preventiva en ámbitos educativos, promoviendo la seguridad y el cuidado de la comunidad.
Por Lucas Moyano, especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital.
Comenzaron los trabajos en la intersección de España y Rivas, con un plazo de ejecución estimado de 20 días.
Se activó el protocolo sanitario.
Alumnos de la Escuela Secundaria N°8 participaron de una charla sobre reciclaje y separación en origen.
El Municipio y Vialidad Provincial impulsan charlas educativas para promover una cultura de tránsito responsable en las escuelas de Azul.
Continúan investigando a los autores del hurto.
El deceso se produjo en el lugar del hecho.
En el hecho falleció un hombre de 46 años.
Además reclaman por el pedido de autovia en la ruta 3.
Arrestaron al acusado de homicidio simple con dolo eventual tras un incidente de tránsito.
Por suerte, el conductor resultó ileso.
El intendente Sombra encabezó el acto en homenaje a trabajadores municipales.
Jugadores azuleños obtuvieron importantes resultados y clasificaron a la final provincial interligas en Tigre.
Buscan garantizar las condiciones adecuadas para educarse.