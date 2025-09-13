Accidente de tránsito: dos mujeres resultaron lesionadas

En la mañana de este sábado, se registró un accidente de tránsito en Avenida 25 de Mayo entre 9 de Julio y Bolívar, en Azul.

El hecho involucró a una motocicleta Honda Twister 125 cc, de color roja, conducida por Floriana Islas, de 18 años, y a una bicicleta tipo primavera marca Kuwara, también de color rojo, guiada por Andrea Sosa, de 57 años.

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron y, como consecuencia, las dos mujeres fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde ingresaron conscientes y se constató que las heridas no revestían riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del CPA que convocó además a efectivos de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la UFI N.º 13, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.