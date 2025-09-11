Accidente de tránsito en calles San Luis y Burgos

Investigan las causas del deceso de la mujer de 29 años.
En la tarde de este jueves, alrededor de las 14.45, se registró un accidente de tránsito en la intersección de San Luis y Burgos, en la ciudad de Azul.
El siniestro involucró a un vehículo utilitario Renault Kangoo, dominio AC567BG, conducido por Rubén Darío Blas, de 46 años, y a una motocicleta Zanella ZB 110 cc, dominio A003JWP, de color negro, al mando de Agustina Binzugna, de 24 años, quien viajaba acompañada por su hija de 4 años.
Por causas que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron y, como consecuencia, la conductora de la moto y la niña fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal. Según se informó, ingresaron conscientes y presentaban lesiones que no revisten riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal policial del CPA y se convocó a Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.
