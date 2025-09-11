Accidente de tránsito en calles San Luis y Burgos

En la tarde de este jueves, alrededor de las 14.45, se registró un accidente de tránsito en la intersección de San Luis y Burgos, en la ciudad de Azul.

El siniestro involucró a un vehículo utilitario Renault Kangoo, dominio AC567BG, conducido por Rubén Darío Blas, de 46 años, y a una motocicleta Zanella ZB 110 cc, dominio A003JWP, de color negro, al mando de Agustina Binzugna, de 24 años, quien viajaba acompañada por su hija de 4 años.

Por causas que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron y, como consecuencia, la conductora de la moto y la niña fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal. Según se informó, ingresaron conscientes y presentaban lesiones que no revisten riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del CPA y se convocó a Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.