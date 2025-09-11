Hallaron sin vida a una joven en el Parque Municipal

Una mamá y su hija fueron atendidas en el nosocomio local.
En la noche del miércoles, alrededor de las 22:20, personal policial fue alertado mediante un llamado al 911 sobre la presencia de un cuerpo flotando en las compuertas del Parque Municipal de Azul.
Al arribar al lugar, los efectivos se arrojaron al agua para rescatar el cuerpo, que era arrastrado por la corriente. Minutos más tarde, una ambulancia del SAME constató que la mujer no presentaba signos vitales.
En el lugar también trabajó personal de Bomberos y efectivos de la Comisaría Primera de Azul.
La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Carballo.
Se aguarda el avance de la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.
