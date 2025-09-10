Volcó un camión en la Ruta 3

En horas de la tarde de este miércoles se registró un siniestro vial en el kilómetro 275 de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de Azul, donde un camión despistó y volcó.

El vehículo, un Scania (patente HED 418) con semirremolque Bonano (patente NGS 502) perteneciente a la empresa Transcont S.R.L., era conducido por Luis María González, de 38 años y domiciliado en Bolívar. Viajaba acompañado por Guillermo Ariel Aguayo, de 59 años, oriundo de Bahía Blanca.

A raíz del accidente, Aguayo quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Cacharí. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul, donde se constató que presentaba escoriaciones múltiples, aunque sin riesgo de vida. Por su parte, el chofer también fue atendido en el nosocomio local, donde se le diagnosticaron lesiones de la misma índole y sin gravedad.

En el lugar intervinieron efectivos de Vial Azul, Gendarmería Nacional, personal de Corredores Viales y una ambulancia del SAME, quienes trabajaron en las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito. La ruta permaneció liberada pese al siniestro, dado que el rodado quedó en la banquina.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones caratuladas como “lesiones culposas”, con intervención de la UFI Nº 2 a cargo del fiscal Dr. David Carballo.