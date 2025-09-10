Volcó un camión en la Ruta 3

Accidente de tránsito en Cacharí.
En horas de la tarde de este miércoles se registró un siniestro vial en el kilómetro 275 de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de Azul, donde un camión despistó y volcó.
El vehículo, un Scania (patente HED 418) con semirremolque Bonano (patente NGS 502) perteneciente a la empresa Transcont S.R.L., era conducido por Luis María González, de 38 años y domiciliado en Bolívar. Viajaba acompañado por Guillermo Ariel Aguayo, de 59 años, oriundo de Bahía Blanca.
A raíz del accidente, Aguayo quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Cacharí. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul, donde se constató que presentaba escoriaciones múltiples, aunque sin riesgo de vida. Por su parte, el chofer también fue atendido en el nosocomio local, donde se le diagnosticaron lesiones de la misma índole y sin gravedad.
En el lugar intervinieron efectivos de Vial Azul, Gendarmería Nacional, personal de Corredores Viales y una ambulancia del SAME, quienes trabajaron en las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito. La ruta permaneció liberada pese al siniestro, dado que el rodado quedó en la banquina.
Por el hecho, se iniciaron actuaciones caratuladas como “lesiones culposas”, con intervención de la UFI Nº 2 a cargo del fiscal Dr. David Carballo.
El operativo fue en la localidad de Tandil.
En siniestro vial se produjo en el km 232 en jurisdicción de Cacharí.
Gran cantidad de vecinos acompañaron el evento.
Incendio de un vehículo en la Ruta 3
Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas.
Accidente en Ruta 3: un azuleño resultó ileso y un hombre oriundo de Las Flores sufrió heridas
El siniestro vial se produjo entre un auto y una camioneta.
Choque frontal en la Ruta 3
Un hombre resultó herido.
La diferencia a favor de La Libertad avanza se dio en las localidades.
Accidente de tránsito en Leyria y Rivas: un utilitario volcó tras una colisión
Ambos conductores resultaron ilesos.
Desde el nosocomio informaron que había ingresado en estado crítico.
Entrega de equipamiento reparado y planificación de mejoras en la Escuela Nº 18
El Consejo Escolar y el CFL 401 entregaron una heladera reparada por estudiantes y avanzaron en proyectos de infraestructura.
El paso de los vehículos en la zona está siendo asistido.