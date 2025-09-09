Falleció el motociclista accidentado en la madrugada del domingo

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Pablo Méndez, de 32 años, quien había resultado gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo en la intersección de avenida Mitre y Comandante Franco, en Azul.

El hecho se registró alrededor de la 1:30 cuando, por causas que aún se investigan, se produjo una colisión entre dos motocicletas. Una de ellas era una Yamaha Crypton de color rojo, sin dominio colocado, conducida por Mariel Andrea Basilone, de 20 años. La otra, una Zanella ZB color gris topo, dominio A014LQZ, manejada por Méndez.

Ambos jóvenes fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. Méndez ingresó inconsciente y con lesiones de gravedad que finalmente provocaron su deceso.

En el lugar trabajó personal de Comisaría, Policía Científica y el área de emergencias médicas. En primera instancia la causa había sido caratulada como lesiones culposas, pero tras el fallecimiento del conductor la calificación legal cambió a homicidio culposo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.