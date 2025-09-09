Accidente de tránsito en Leyria y Rivas: un utilitario volcó tras una colisión

En la mañana de este martes, alrededor de las 9:30, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Leyria y Rivas, en Azul.

De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a un automóvil Peugeot (dominio ODJ-738), conducido por Alicia Susana Decurnex, de 69 años, y a una combi Fiat Ducato (dominio BJS-114), guiada por Gustavo Enrique Canevello, de 65 años.

Por causas que se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron y, como consecuencia del impacto, el utilitario perdió el control y terminó volcado sobre la calzada.

Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó con heridas. En el lugar trabajó personal policial de CPA, convocado a través de un llamado al 911.

Según se informó, no se iniciaron actuaciones penales y se aguardan peritajes para determinar la mecánica del siniestro.