Accidente de tránsito en Leyria y Rivas: un utilitario volcó tras una colisión

Desde el nosocomio informaron que había ingresado en estado crítico.
En la mañana de este martes, alrededor de las 9:30, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Leyria y Rivas, en Azul.
De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a un automóvil Peugeot (dominio ODJ-738), conducido por Alicia Susana Decurnex, de 69 años, y a una combi Fiat Ducato (dominio BJS-114), guiada por Gustavo Enrique Canevello, de 65 años.
Por causas que se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron y, como consecuencia del impacto, el utilitario perdió el control y terminó volcado sobre la calzada.
Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó con heridas. En el lugar trabajó personal policial de CPA, convocado a través de un llamado al 911.
Según se informó, no se iniciaron actuaciones penales y se aguardan peritajes para determinar la mecánica del siniestro.
