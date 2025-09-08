Una mujer resultó con una fractura tras un choque entre dos bicicletas

Robo en la Escuela 62 de Azul.
Este lunes al mediodía, alrededor de las 12:30, se registró un incidente de tránsito en la intersección de las calles Colón y Mitre, en Azul, que dejó como saldo una mujer lesionada.
Según informaron, dos bicicletas protagonizaron una colisión: una marca Philco, de color gris, conducida por un menor de 16 años, y otra marca Overtech, de color negra y rosa, guiada por Elba Noemí Andrade, de 48 años.
Producto del impacto, ambos ciclistas fueron trasladados al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. Según el parte médico, el menor fue asistido por precaución y no presentó lesiones de gravedad, mientras que Andrade sufrió una fractura en el tobillo derecho.
En el lugar trabajó personal policial, tras el aviso recibido en el 911, y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de pericias.
La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” con intervención de la UFI N° 2, a cargo del Dr. Carballo, del Departamento Judicial de Azul.
Comenzaron en Azul las actividades por el Mes de la Atención Primaria de la Salud
Con motivo del 33° aniversario de este servicio en la ciudad, comenzaron las actividades abiertas a la comunidad, que incluyen charlas, jornadas de prevención y postas sanitarias en distintos barrios y localidades.