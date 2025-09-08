Recuperan una impresora sustraída y un menor quedó imputado

En la madrugada, ingresaron al establecimiento educativo N.º 62 de Azul, ubicado en calle Argentina 224, y sustrajeron una impresora marca HP.

El hecho fue denunciado en horas de la mañana del lunes por el vicedirector de la institución, quien al llegar al lugar constató la puerta de acceso entreabierta y con daños en la cerradura. Al recorrer las instalaciones advirtió que la dirección y la secretaría habían sido violentadas, notando la faltante de una impresora.

Tras las tareas investigativas y el análisis de material fílmico, personal del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Primera logró dar con el menor imputado, de 14 años, autor del ilícito. El menor vive en un domicilio ubicado en Sarmiento y Jujuy, lugar en donde los efectivos procedieron al secuestro de la impresora multifunción monocromática HP, la cual fue reconocida y restituida a la institución.

Interviene en la causa la UFI N.º 2 del Departamento Judicial Azul, desde donde dispusieron las actuaciones correspondientes bajo la carátula “Robo” (Art. 167).

El menor fue notificado en presencia de un mayor responsable, conforme lo establece la Ley 13.634.