Robo en la Escuela N.º 62: sustrajeron una impresora

En la madrugada, la Escuela de Educación Primaria N.º 62 de Azul fue víctima de un hecho delictivo. Según la denuncia realizada por el vicedirector del establecimiento, autores por el momento desconocidos ingresaron al edificio ubicado en calle Argentina 224 y sustrajeron una impresora marca HP de color blanco.

El hecho fue descubierto cerca de las 7:30 del lunes, cuando el Vicedirector llegó al lugar y encontró la puerta principal entreabierta, con signos de violencia en la cerradura. Al recorrer las instalaciones, advirtió que la puerta de la dirección, que habitualmente permanece cerrada con llave, estaba abierta, y al dirigirse a la secretaría constató la faltante del equipo informático.

De acuerdo con lo informado, la institución no cuenta con cámaras de seguridad ni sistema de alarmas. Tampoco hubo testigos que pudieran aportar datos sobre lo sucedido.

En la causa interviene la UFI N.º 2 del Departamento Judicial Azul. Personal policial de la Delegación Científica trabajó en el lugar para la recolección de pruebas, mientras continúan las tareas investigativas tendientes a dar con los responsables.