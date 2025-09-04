Tuvo lugar el acto por el Día del Inmigrante

Esta mañana en el Paseo del Inmigrante, se realizó el acto por el Día Nacional del Inmigrante, que se conmemora cada 4 de septiembre.

La ceremonia, organizada en conjunto por la Unión de Colectividades de Azul y la comuna, estuvo presidida por el intendente Nelson Sombra y la presidenta de la UCA, Alicia Laria.

Además, participaron la diputada bonaerense Laura Aloisi; la secretaria de Educación, Cultura, Juventud y Deportes Laura Barbalarga; integrantes de las distintas colectividades azuleñas; funcionarios municipales; autoridades religiosas, educativas y de las fuerzas de seguridad; representantes de instituciones intermedias y vecinos en general.

En la ocasión, se izaron las banderas ubicadas en el paseo, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y se realizó una invocación religiosa. Luego, se compartió una reseña histórica que recordó el crisol cultural que conforma la identidad argentina como resultado del proceso migratorio entre 1880 y 1990.

Asimismo, se colocó un árbol a modo de ofrenda al pie del monolito que da nombre al espacio. Posteriormente, el ejemplar será plantado en la Plaza de los Inmigrantes.

En este marco, Susana Borghi de la Sociedad Filantrópica Italiana expresó que “hoy es una fecha para reflexionar, para agradecer y sobre todo para reconocer el valor de todas aquellas personas que, en busca de un futuro mejor, dejaron su tierra, su cultura, su familia y su gente, y llegaron a este país con esperanza, esfuerzo y dignidad”.