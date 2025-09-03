Charla-taller para estudiantes sobre derecho al voto y proceso electoral

Hoy iniciaron las tareas de bacheo asfáltico en caliente en calle De Paula y sus intersecciones con Roca, 9 de Julio y Bolívar.
Esta mañana, en el SUMAC, se llevó a cabo una charla-taller destinada a estudiantes de nivel secundario con el objetivo de promover el conocimiento sobre el derecho al voto y las características del proceso electoral.
La propuesta tuvo como fin fortalecer la convicción de las y los jóvenes acerca de la importancia de ejercer su derecho y deber ciudadano. En este marco, se brindó información sobre las elecciones de septiembre y octubre, detallando qué se vota, cómo y para qué, además de otros aspectos relevantes del acto electoral.
El encuentro también propició espacios de debate y participación activa, permitiendo que las juventudes compartan sus inquietudes y opiniones.
La actividad se realizó en articulación con la Dirección de Políticas Sociales Integrales del Senado de la Provincia. En representación de la comuna participaron la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga, y la directora de Políticas Juveniles, Agustina Maciel, junto al equipo de trabajo del área.
Cabe destacar que la iniciativa se replicará esta tarde a las 14 en el Club San José, ubicado en San Carlos y Bolívar, en una jornada abierta a toda la comunidad.
El 14 de septiembre habrá un banderazo en el acceso a Azul, donde vecinos e instituciones podrán firmar la carta de apoyo al reclamo.
Estas iniciativas se enmarcan en el programa Energía Argentina.
Azul presente en el GNETWORK360 Buenos Aires
Azul participó en la 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+ en Buenos Aires.
Peronismo 26 de Julio reafirma su apoyo a Axel Kicillof como principal referente opositor a Milei.
El Tribunal de Cuentas impuso cargos millonarios a ex autoridades del Consejo Escolar
Se trata de Pablo Cupparo e Ignacio Gauna.
Accidente de tránsito en Cacharí.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
¡Orgullo azuleño! Marina Ripoll y Dante Mansilla lograron títulos de subcampeones provinciales.