Charla-taller para estudiantes sobre derecho al voto y proceso electoral

Esta mañana, en el SUMAC, se llevó a cabo una charla-taller destinada a estudiantes de nivel secundario con el objetivo de promover el conocimiento sobre el derecho al voto y las características del proceso electoral.

La propuesta tuvo como fin fortalecer la convicción de las y los jóvenes acerca de la importancia de ejercer su derecho y deber ciudadano. En este marco, se brindó información sobre las elecciones de septiembre y octubre, detallando qué se vota, cómo y para qué, además de otros aspectos relevantes del acto electoral.

El encuentro también propició espacios de debate y participación activa, permitiendo que las juventudes compartan sus inquietudes y opiniones.

La actividad se realizó en articulación con la Dirección de Políticas Sociales Integrales del Senado de la Provincia. En representación de la comuna participaron la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga, y la directora de Políticas Juveniles, Agustina Maciel, junto al equipo de trabajo del área.

Cabe destacar que la iniciativa se replicará esta tarde a las 14 en el Club San José, ubicado en San Carlos y Bolívar, en una jornada abierta a toda la comunidad.