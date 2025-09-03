Comenzaron los trabajos de bacheo asfáltico en el centro de Azul

La propuesta, impulsada junto al Senado de la Provincia, se replicará hoy a las 14 en el Club San José (San Carlos y Bolívar), abierta a toda la comunidad.
Durante esta jornada se iniciaron los trabajos de bacheo asfáltico en caliente en el sector céntrico de la ciudad, en el marco de la inversión de fondos provenientes de la Tasa Vial aplicada a los combustibles para el período 2025.
La obra está a cargo de la empresa C&E Construcciones, adjudicataria de la licitación correspondiente. Según el cronograma previsto, durante esta semana las tareas se desarrollarán en calle De Paula y sus intersecciones con Roca, 9 de Julio y Bolívar.
En este contexto, el intendente Nelson Sombra recorrió la zona donde comenzaron las labores que tienen como objetivo optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en el casco urbano.
Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale, señaló: “La obra tiene un plazo de cinco meses y se concretará en el sector del radio urbano. Oportunamente indicaremos los lugares a trabajar y pedimos colaboración respecto al tránsito”.
El 14 de septiembre habrá un banderazo en el acceso a Azul, donde vecinos e instituciones podrán firmar la carta de apoyo al reclamo.
Estas iniciativas se enmarcan en el programa Energía Argentina.
Azul presente en el GNETWORK360 Buenos Aires
Azul participó en la 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+ en Buenos Aires.
Peronismo 26 de Julio reafirma su apoyo a Axel Kicillof como principal referente opositor a Milei.
El Tribunal de Cuentas impuso cargos millonarios a ex autoridades del Consejo Escolar
Se trata de Pablo Cupparo e Ignacio Gauna.
Accidente de tránsito en Cacharí.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
¡Orgullo azuleño! Marina Ripoll y Dante Mansilla lograron títulos de subcampeones provinciales.