Comenzaron los trabajos de bacheo asfáltico en el centro de Azul

Durante esta jornada se iniciaron los trabajos de bacheo asfáltico en caliente en el sector céntrico de la ciudad, en el marco de la inversión de fondos provenientes de la Tasa Vial aplicada a los combustibles para el período 2025.

La obra está a cargo de la empresa C&E Construcciones, adjudicataria de la licitación correspondiente. Según el cronograma previsto, durante esta semana las tareas se desarrollarán en calle De Paula y sus intersecciones con Roca, 9 de Julio y Bolívar.

En este contexto, el intendente Nelson Sombra recorrió la zona donde comenzaron las labores que tienen como objetivo optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en el casco urbano.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale, señaló: “La obra tiene un plazo de cinco meses y se concretará en el sector del radio urbano. Oportunamente indicaremos los lugares a trabajar y pedimos colaboración respecto al tránsito”.