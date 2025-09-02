La Municipalidad presentará un amparo por el estado de la Ruta Nacional N° 3

Estas iniciativas se enmarcan en el programa Energía Argentina.
Ayer, en el despacho oficial, el intendente Nelson Sombra mantuvo una reunión con integrantes del grupo Vecinos Autoconvocados por la Autovía en la Ruta Nacional N° 3. El jefe comunal estuvo acompañado por funcionarios municipales y concejales, en un encuentro en el que se analizó la presentación de un amparo ante la Justicia Federal para reclamar mejoras urgentes en el tramo Azul-Cacharí.
Según se informó, el Ejecutivo municipal iniciará el recurso judicial exigiendo que Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A. cumplan con sus obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre este corredor vial, cuya situación genera preocupación en la comunidad.
Por su parte, el grupo de vecinos autoconvocados acompañará la presentación con una carta firmada por residentes, instituciones y organizaciones que deseen adherir. Para ello, convocan a participar del próximo banderazo que se realizará el sábado 14 de septiembre a las 15, en el acceso a Azul por la Ruta Nacional N° 3. Ese día, la carta estará disponible para la firma de todos los interesados.
Cabe recordar que el reclamo por la construcción de la autovía lleva años de lucha y tiene como objetivo principal lograr una solución estructural y definitiva para reducir la siniestralidad vial en este tramo de la ruta.
En este sentido, desde la comuna aclararon que el amparo busca garantizar la transitabilidad y la seguridad en el tramo Azul-Cacharí, pero no significa abandonar el histórico pedido de construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional N° 3.
