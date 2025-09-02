La Municipalidad presentará un amparo por el estado de la Ruta Nacional N° 3

Ayer, en el despacho oficial, el intendente Nelson Sombra mantuvo una reunión con integrantes del grupo Vecinos Autoconvocados por la Autovía en la Ruta Nacional N° 3. El jefe comunal estuvo acompañado por funcionarios municipales y concejales, en un encuentro en el que se analizó la presentación de un amparo ante la Justicia Federal para reclamar mejoras urgentes en el tramo Azul-Cacharí.

Según se informó, el Ejecutivo municipal iniciará el recurso judicial exigiendo que Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A. cumplan con sus obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre este corredor vial, cuya situación genera preocupación en la comunidad.

Por su parte, el grupo de vecinos autoconvocados acompañará la presentación con una carta firmada por residentes, instituciones y organizaciones que deseen adherir. Para ello, convocan a participar del próximo banderazo que se realizará el sábado 14 de septiembre a las 15, en el acceso a Azul por la Ruta Nacional N° 3. Ese día, la carta estará disponible para la firma de todos los interesados.

Cabe recordar que el reclamo por la construcción de la autovía lleva años de lucha y tiene como objetivo principal lograr una solución estructural y definitiva para reducir la siniestralidad vial en este tramo de la ruta.

En este sentido, desde la comuna aclararon que el amparo busca garantizar la transitabilidad y la seguridad en el tramo Azul-Cacharí, pero no significa abandonar el histórico pedido de construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional N° 3.