Sombra recorrió el Aula Móvil de Energía Argentina en Azul

El 14 de septiembre habrá un banderazo en el acceso a Azul, donde vecinos e instituciones podrán firmar la carta de apoyo al reclamo.
Esta mañana, el intendente Nelson Sombra visitó el Aula Móvil de Energía Argentina de Fundación YPF, instalada en la Estación del Ferrocarril de Azul, una propuesta educativa innovadora dirigida a instituciones académicas del partido.
Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga; el director de Educación, Bernardo Valdez; y el jefe Distrital de Educación, David Díaz.
El Aula Móvil ofrece una experiencia inmersiva mediante tecnologías de realidad aumentada, paneles informativos y dispositivos interactivos, que permiten conocer las distintas fuentes de energía del país —térmica, eólica, solar y fotovoltaica—, así como el funcionamiento de Vaca Muerta y del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La propuesta estará abierta también mañana, miércoles, de 8:30 a 12 y de 13 a 17.
Durante la visita, las autoridades dialogaron con Macarena Morales, de Fundación YPF, y con Matías Maletta, jefe del Parque Eólico Los Teros, sobre temas relacionados con la actividad. Además, compartieron la experiencia junto a estudiantes de sexto año de la Escuela Primaria N° 14, quienes participaron de la actividad pedagógica.
En paralelo, en el SUMAC se desarrollan talleres orientados a estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas y a cursantes de Centros de Formación Laboral. Allí, los jóvenes aprenden a armar aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos, calentadores solares y a realizar pruebas de eficiencia energética utilizando kits educativos diseñados por Fundación YPF.
Azul presente en el GNETWORK360 Buenos Aires
Azul participó en la 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+ en Buenos Aires.
Peronismo 26 de Julio reafirma su apoyo a Axel Kicillof como principal referente opositor a Milei.
El Tribunal de Cuentas impuso cargos millonarios a ex autoridades del Consejo Escolar
Se trata de Pablo Cupparo e Ignacio Gauna.
En penumbras y en silencio: Sturzenegger llegó a Azul, pero sin abrir el diálogo a la comunidad
El ministro llegó en helicóptero oficial, mantuvo una reunión privada con un reducido grupo de empresarios y dejó afuera a las PYMEs locales.
En octubre también se realizarán cenas solidarias a beneficio del Club Porteño de Cacharí y del Club Atlético Independiente de Chillar.
En penumbras y en silencio: Sturzenegger llegó a Azul, pero sin abrir el diálogo a la comunidad
El ministro llegó en helicóptero oficial, mantuvo una reunión privada con un reducido grupo de empresarios y dejó afuera a las PYMEs locales.
Mañana domingo se realizará la operación de autopsia.
El Tribunal de Cuentas impuso cargos millonarios a ex autoridades del Consejo Escolar
Se trata de Pablo Cupparo e Ignacio Gauna.
Aprehendieron a un hombre tras ingresar a una vivienda y amenazar al propietario
El sujeto quedó a disposición de la justicia.
Azul presente en el GNETWORK360 Buenos Aires
Azul participó en la 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+ en Buenos Aires.
Fue el día lunes 1 de septiembre.