Sombra recorrió el Aula Móvil de Energía Argentina en Azul

Esta mañana, el intendente Nelson Sombra visitó el Aula Móvil de Energía Argentina de Fundación YPF, instalada en la Estación del Ferrocarril de Azul, una propuesta educativa innovadora dirigida a instituciones académicas del partido.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga; el director de Educación, Bernardo Valdez; y el jefe Distrital de Educación, David Díaz.

El Aula Móvil ofrece una experiencia inmersiva mediante tecnologías de realidad aumentada, paneles informativos y dispositivos interactivos, que permiten conocer las distintas fuentes de energía del país —térmica, eólica, solar y fotovoltaica—, así como el funcionamiento de Vaca Muerta y del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La propuesta estará abierta también mañana, miércoles, de 8:30 a 12 y de 13 a 17.

Durante la visita, las autoridades dialogaron con Macarena Morales, de Fundación YPF, y con Matías Maletta, jefe del Parque Eólico Los Teros, sobre temas relacionados con la actividad. Además, compartieron la experiencia junto a estudiantes de sexto año de la Escuela Primaria N° 14, quienes participaron de la actividad pedagógica.

En paralelo, en el SUMAC se desarrollan talleres orientados a estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas y a cursantes de Centros de Formación Laboral. Allí, los jóvenes aprenden a armar aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos, calentadores solares y a realizar pruebas de eficiencia energética utilizando kits educativos diseñados por Fundación YPF.