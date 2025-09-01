Azul presente en el GNETWORK360 Buenos Aires

Peronismo 26 de Julio reafirma su apoyo a Axel Kicillof como principal referente opositor a Milei.
Del 27 al 29 de agosto, integrantes de la Dirección de Turismo de Azul, encabezados por Pedro Stancanelli, participaron en una nueva edición del GNETWORK360: 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+, realizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el encuentro, el área local difundió la oferta turística del partido a través de folletería y material promocional, mientras que la modalidad de ronda de negocios permitió establecer vínculos y mantener reuniones con operadores turísticos de distintas partes del país y del exterior, incluyendo España, Brasil y Perú.
Cabe destacar que Azul fue uno de los siete municipios invitados por la Provincia de Buenos Aires para sumarse a este espacio que reunió a referentes de los sectores empresarial, turístico, comunicacional, activista y de gestión pública.
La participación tuvo como propósito fortalecer la promoción de Azul como destino turístico, sumando a la ciudad a ámbitos de intercambio que resaltan la diversidad, la inclusión y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo del sector.
El Tribunal de Cuentas impuso cargos millonarios a ex autoridades del Consejo Escolar
Se trata de Pablo Cupparo e Ignacio Gauna.
En penumbras y en silencio: Sturzenegger llegó a Azul, pero sin abrir el diálogo a la comunidad
El ministro llegó en helicóptero oficial, mantuvo una reunión privada con un reducido grupo de empresarios y dejó afuera a las PYMEs locales.
Peronismo 26 de Julio reafirma su apoyo a Axel Kicillof como principal referente opositor a Milei.