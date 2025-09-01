Azul presente en el GNETWORK360 Buenos Aires

Del 27 al 29 de agosto, integrantes de la Dirección de Turismo de Azul, encabezados por Pedro Stancanelli, participaron en una nueva edición del GNETWORK360: 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+, realizada en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, el área local difundió la oferta turística del partido a través de folletería y material promocional, mientras que la modalidad de ronda de negocios permitió establecer vínculos y mantener reuniones con operadores turísticos de distintas partes del país y del exterior, incluyendo España, Brasil y Perú.

Cabe destacar que Azul fue uno de los siete municipios invitados por la Provincia de Buenos Aires para sumarse a este espacio que reunió a referentes de los sectores empresarial, turístico, comunicacional, activista y de gestión pública.

La participación tuvo como propósito fortalecer la promoción de Azul como destino turístico, sumando a la ciudad a ámbitos de intercambio que resaltan la diversidad, la inclusión y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo del sector.