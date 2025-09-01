Aloisi: El único adversario que tenemos es Milei, y está afuera

Azul presente en el GNETWORK360 Buenos Aires
Azul participó en la 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+ en Buenos Aires.
La agrupación Peronismo 26 de Julio expresó públicamente su respaldo a todas las listas y espacios políticos que acompañen al gobernador bonaerense Axel Kicillof como figura central para la recuperación del gobierno nacional por parte del peronismo.
En un comunicado difundido en el marco de la campaña electoral y de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre, el espacio destacó la trayectoria de militancia, gestión y compromiso que legitima su postura política. “No hay coyuntura que consiga nublar eso. Quienes confundan lo coyuntural con la historia estarán incurriendo en una incomprensión política que sólo obtendrá respaldo de intereses muy singulares”, afirmaron.
La agrupación enfatizó que la prioridad debe estar puesta en enfrentar el modelo económico y social impulsado por el presidente Javier Milei. “El único adversario que tenemos es Milei, y está afuera. No podemos perder el tiempo ni distraernos”, recordaron, citando declaraciones de Kicillof en distintos actos, como el realizado en Los Hornos.
Asimismo, resaltaron que el gobierno bonaerense “es el único modelo opositor a Milei que eligió no someterse al destripado nacional mileísta”, y subrayaron la inversión en salud, educación, trabajo, ciencia y cultura que la gestión de Kicillof ha realizado, incluyendo aportes económicos sostenidos a Azul.
En el texto, el espacio peronista retomó palabras de Eva Perón de su libro Mi Mensaje (1952), donde advertía sobre el accionar de los “caudillos” y defendía la doctrina y el ideal peronista por encima de intereses personales.
“Vamos a acompañar todos los proyectos que comprendan que el adversario está afuera y sigue dañando a nuestro pueblo”, sostuvieron desde la agrupación, que reafirmó su compromiso de construir una propuesta política capaz de disputar el poder a Milei y sus aliados. Firma: Agrupación Peronismo 26 de Julio
Azul participó en la 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+ en Buenos Aires.
Se trata de Pablo Cupparo e Ignacio Gauna.
El ministro llegó en helicóptero oficial, mantuvo una reunión privada con un reducido grupo de empresarios y dejó afuera a las PYMEs locales.
En octubre también se realizarán cenas solidarias a beneficio del Club Porteño de Cacharí y del Club Atlético Independiente de Chillar.
Se abrieron los sobres de la licitación para el mantenimiento de dos bocacalles en Azul con tres ofertas presentadas.
Sombra y Jackie Flores planifican acciones para fortalecer la recolección diferenciada en Azul.
Fue en el espacio municipal denominado SUMAC.
Cómo evitar ser víctimas de nuevas modalidades de estafa digital.
El ministro llegó en helicóptero oficial, mantuvo una reunión privada con un reducido grupo de empresarios y dejó afuera a las PYMEs locales.
Mañana domingo se realizará la operación de autopsia.
Se trata de Pablo Cupparo e Ignacio Gauna.
Peronismo 26 de Julio reafirma su apoyo a Axel Kicillof como principal referente opositor a Milei.