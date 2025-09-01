Aloisi: El único adversario que tenemos es Milei, y está afuera

La agrupación Peronismo 26 de Julio expresó públicamente su respaldo a todas las listas y espacios políticos que acompañen al gobernador bonaerense Axel Kicillof como figura central para la recuperación del gobierno nacional por parte del peronismo.

En un comunicado difundido en el marco de la campaña electoral y de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre, el espacio destacó la trayectoria de militancia, gestión y compromiso que legitima su postura política. “No hay coyuntura que consiga nublar eso. Quienes confundan lo coyuntural con la historia estarán incurriendo en una incomprensión política que sólo obtendrá respaldo de intereses muy singulares”, afirmaron.

La agrupación enfatizó que la prioridad debe estar puesta en enfrentar el modelo económico y social impulsado por el presidente Javier Milei. “El único adversario que tenemos es Milei, y está afuera. No podemos perder el tiempo ni distraernos”, recordaron, citando declaraciones de Kicillof en distintos actos, como el realizado en Los Hornos.

Asimismo, resaltaron que el gobierno bonaerense “es el único modelo opositor a Milei que eligió no someterse al destripado nacional mileísta”, y subrayaron la inversión en salud, educación, trabajo, ciencia y cultura que la gestión de Kicillof ha realizado, incluyendo aportes económicos sostenidos a Azul.

En el texto, el espacio peronista retomó palabras de Eva Perón de su libro Mi Mensaje (1952), donde advertía sobre el accionar de los “caudillos” y defendía la doctrina y el ideal peronista por encima de intereses personales.

“Vamos a acompañar todos los proyectos que comprendan que el adversario está afuera y sigue dañando a nuestro pueblo”, sostuvieron desde la agrupación, que reafirmó su compromiso de construir una propuesta política capaz de disputar el poder a Milei y sus aliados. Firma: Agrupación Peronismo 26 de Julio