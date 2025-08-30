En penumbras y en silencio: Sturzenegger llegó a Azul, pero sin abrir el diálogo a la comunidad

Esta tarde, el Ministro de Desregulación y transformación del Estado y uno de los principales referentes del Gobierno nacional, el economista Federico Sturzenegger, arribó a Azul en un helicóptero oficial que aterrizó en el aeródromo local. Su visita se realizó con bajo perfil y sin anuncios previos, en el marco de una agenda que incluyó una reunión privada en el Gran Hotel Azul con un grupo reducido de empresarios.

La convocatoria no fue abierta al público ni incluyó a representantes de pequeñas y medianas empresas, emprendedores u otros sectores productivos de la ciudad. La ausencia de una instancia de diálogo más amplia se ve como una oportunidad desaprovechada para que el intendente o actores locales expusieran la situación económica del distrito.

El hermetismo que rodeó la llegada de Sturzenegger no pasó desapercibido. El bajo perfil contrastó con el peso político de quien es considerado uno de los principales arquitectos de las reformas económicas que impulsa el Gobierno nacional, en un contexto de fuertes debates sobre el rumbo económico y su impacto en el interior del país.

Más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir respecto a su gestión, el hecho de que la visita se realizara en silencio y sin participación ciudadana refuerza la percepción de que las decisiones políticas y económicas se toman a puertas cerradas, lejos del contacto con la sociedad.

En tiempos donde las medidas económicas repercuten directamente en la vida de cada vecino, Azul merecía más que una visita fugaz y reservada.

Tal vez el hermetismo de la comitiva responda al clima de tensión política que atraviesa el país, tras recientes polémicas y cuestionamientos a figuras de peso del oficialismo.