Apertura de sobres para obras de mantenimiento en bocacalles

Sombra y Jackie Flores planifican acciones para fortalecer la recolección diferenciada en Azul.
Esta mañana, en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, se realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada al mantenimiento de dos bocacalles en la ciudad, en el marco de la afectación de fondos provenientes de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2025.
Los trabajos contemplan la intervención en las intersecciones de Rivas y España, y de Roca y Burgos.
En total se presentaron tres ofertas: Vizzolini Nicolás por $68.534.002,17; Felor S.A. por $65.357.190; y Bordakewicz Maximiliano por $73.282.887.
Del acto participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale; Gustavo Garaicochea, en representación del área de Compras del municipio; y representantes de las empresas oferentes. Las propuestas serán ahora evaluadas por la Comisión Evaluadora, que determinará la futura adjudicación.
El intendente Sombra recorrió el avance de la obra que fortalecerá el sistema de salud local.
Trabajos en la Presa La Isidora
Desobstruyeron los descargadores de fondo de la Presa La Isidora.
Según informaron, avanzan en la modernización lumínica en el centro de Azul
Por consultas dirigirse a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
El CEPT N° 31 recibió un taller de separación en origen para instituciones y espacios turísticos del corredor serrano de la Ruta 80.
Afortunadamente no se registraron personas heridas.
En siniestro vial se produjo en el km 232 en jurisdicción de Cacharí.
El operativo fue en la localidad de Tandil.
Por consultas dirigirse a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Según informaron, avanzan en la modernización lumínica en el centro de Azul
Trabajos en la Presa La Isidora
Desobstruyeron los descargadores de fondo de la Presa La Isidora.