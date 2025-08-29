Apertura de sobres para obras de mantenimiento en bocacalles

Esta mañana, en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, se realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada al mantenimiento de dos bocacalles en la ciudad, en el marco de la afectación de fondos provenientes de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2025.

Los trabajos contemplan la intervención en las intersecciones de Rivas y España, y de Roca y Burgos.

En total se presentaron tres ofertas: Vizzolini Nicolás por $68.534.002,17; Felor S.A. por $65.357.190; y Bordakewicz Maximiliano por $73.282.887.

Del acto participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale; Gustavo Garaicochea, en representación del área de Compras del municipio; y representantes de las empresas oferentes. Las propuestas serán ahora evaluadas por la Comisión Evaluadora, que determinará la futura adjudicación.