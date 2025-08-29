Trabajo en materia ambiental: la labor en el módulo para gestión y promoción

Durante la jornada, el intendente Nelson Sombra recibió a Jackie Flores, subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente bonaerense, con quien mantuvo una reunión de trabajo orientada a coordinar acciones conjuntas que consoliden un sistema único de recolección diferenciada en el distrito.

En este marco, las autoridades visitaron el Módulo de Promoción Ambiental ubicado en la Plaza Juan Manuel de Rosas. Allí dialogaron con las promotoras ambientales de la Cooperativa de Trabajo El Resurgimiento, quienes detallaron las tareas que realizan diariamente y las propuestas que impulsan para la comunidad, como charlas, capacitaciones y actividades de concientización.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la gestión integral e inclusiva de los residuos que se desarrolla en Azul y la necesidad de profundizar prácticas de separación en origen y reciclaje. Asimismo, se informó que las trabajadoras de la cooperativa están presentes en el módulo los lunes, miércoles y viernes por la mañana para responder consultas vinculadas al tema y asesorar a la ciudadanía.

En sus declaraciones, Flores remarcó la relevancia de la co-gestión entre un Estado municipal y provincial presentes. Por su parte, Sombra subrayó la voluntad política de fortalecer las políticas públicas de cuidado ambiental, con el objetivo de construir un Partido más sustentable.

Acompañaron la actividad la directora de Ambiente del Municipio, Natalia Lehrmann, y miembros del equipo técnico del Ministerio de Ambiente bonaerense.

Cabe señalar que el módulo ambiental —entregado por la cartera provincial— tiene como finalidad promover la educación y la sensibilización de la población en torno a la separación de residuos. El espacio cuenta además con un punto de acopio de papel, cartón, plástico y metal, que deben depositarse limpios y secos para su posterior reciclaje.