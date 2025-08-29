Avanza la construcción del nuevo CAPS N°14 en Villa Piazza Centro

Esta mañana, el intendente Nelson Sombra, acompañado por autoridades locales, recorrió la obra del futuro edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°14, ubicado en calle 62 y Belgrano, en un predio de 42 por 17 metros.

Durante la visita, el jefe comunal dialogó con el jefe de obra Federico Franco y con la inspectora Rocío Parra sobre la distribución de los distintos espacios que tendrá el centro una vez finalizado, además de abordar cuestiones técnicas vinculadas al desarrollo del proyecto.

El nuevo edificio contará con 480 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, lo que permitirá brindar cobertura sanitaria a Villa Piazza Centro y a barrios aledaños, alcanzando a casi cinco mil vecinos y vecinas. El contrato original fue de 154 millones de pesos, monto que se fue redeterminando de acuerdo con la situación económica actual.

En ese marco, Sombra subrayó: “Este es el contrapunto cuando decimos la motosierra o el Estado eficiente. Este nuevo CAPS tendrá más de diez consultorios y garantizará la accesibilidad de los vecinos, no solo de Villa Piazza, sino de toda la comunidad, para que no tengan que trasladarse hasta el Hospital Pintos y puedan resolver sus problemas de salud”. Asimismo, agradeció al gobierno bonaerense por llevar adelante la obra.

Por su parte, Franco detalló que actualmente la construcción se encuentra en etapa de obra gris: “Hicimos la cimentación, vigas, columnas y la losa. Estamos esperando la llegada del techo y la perfilería, y continuamos con los revoques exteriores e interiores. Lo próximo será la etapa de electricidad”.

El CAPS contará con diez consultorios, un salón de usos múltiples, sala de espera, enfermería de atención rápida y patios de luz, entre otros espacios. Según precisó el jefe de obra, los trabajos ya superan el 60% de avance y se estima su finalización en un plazo de tres meses.