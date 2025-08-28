Según informaron, avanzan en la modernización lumínica en el centro de Azul
El Municipio de Azul informó que esta mañana, con la llegada de una retroexcavadora sobre orugas tipo Long Reach (largo alcance) –gestionada ante la Dirección de Hidráulica de la Provincia–, se logró desobstruir de manera segura los descargadores de fondo de la Presa La Isidora.
Tal como se había adelantado, dichas estructuras habían sufrido bloqueos ocasionados por el arrastre de ramas, troncos y barro, como consecuencia de las abundantes lluvias registradas en los últimos meses.
A partir de la intervención, el nivel del embalse comenzó a descender y se prevé que el mismo quede completamente seco en el transcurso de las próximas 24 horas.
Por consultas dirigirse a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Trabajos en la Presa La Isidora
