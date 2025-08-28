Se trabaja en la obra de iluminación del centro

El Municipio de Azul informa que esta semana comenzaron los trabajos de preparación para la colocación de las nuevas columnas de iluminación en el sector céntrico de la ciudad.

Las tareas forman parte de la obra que se ejecuta a partir del convenio firmado con la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL), en el marco del proyecto de recambio del sistema lumínico del centro comercial.

En esta primera etapa, se lleva adelante el emplazamiento de las columnas que serán instaladas la próxima semana. En total, se reemplazará la actual luminaria colgante por 40 columnas equipadas con luminarias modernas, además de realizarse la limpieza de cables fuera de servicio.

Según se indicó, estas acciones tendrán un impacto positivo en la seguridad, la transitabilidad y la puesta en valor del paseo céntrico.

Desde la comuna solicitaron a la comunidad circular con precaución por la zona, ya que personal de la CEAL se encuentra abocado a los trabajos mencionados.

Cabe destacar que estas intervenciones se enmarcan en el proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto, impulsado de manera conjunta por el Centro Empresario de Azul (CEDA), la Municipalidad, entidades y vecinos interesados en la temática.