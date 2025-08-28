Comenzó la obra de rehabilitación de la fachada de la Escuela Normal

Trabajos en la Presa La Isidora
Con el inicio del armado del andamiaje correspondiente, comenzó a ejecutarse la obra de rehabilitación de la fachada de la Escuela Normal, a cargo de la empresa Consulper S.A., adjudicataria de la licitación pública realizada en el marco del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED), a través del convenio firmado con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
La intervención, que cuenta con una inversión superior a los 130 millones de pesos, contempla el refuerzo de molduras, la reconstitución del material en mal estado, el sellado de grietas y el encadenado de fisuras. Además, se realizará un revoque fino con material impermeabilizante para evitar filtraciones, junto con tareas de restauración en mampostería, mansarda, carpintería y el acondicionamiento integral de la fachada.
La obra tiene una duración estimada de tres meses y representa un avance significativo para la comunidad educativa, ya que responde a una demanda histórica que pudo concretarse gracias a las gestiones conjuntas entre el Municipio y el Consejo Escolar.
Por consultas relacionadas con el funcionamiento de la institución durante el desarrollo de los trabajos, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ubicada en Av. 25 de Mayo N° 619, planta alta.
