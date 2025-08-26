Taller de separación en origen y reciclaje en Pablo Acosta

Ayer, en el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N° 31 de Pablo Acosta, se llevó a cabo un taller sobre separación en origen y reciclaje, destinado a instituciones y espacios turísticos del corredor serrano de la Ruta N° 80. La actividad fue impulsada por la Dirección de Ambiente del Municipio y contó con la participación de promotoras ambientales.

El circuito serrano se ha incorporado recientemente a la recolección diferenciada de residuos, con recipientes dispuestos en seis puntos gastronómicos y turísticos para que los visitantes depositen los elementos secos reciclables. Estos incluyen papel, cartón, botellas de plástico y latas de aluminio, excluyendo basura común u otros materiales.

Los espacios que forman parte del programa son: el almacén de campo “La Esperanza”, Refugio Boca de las Sierras, Parador turístico Boca de las Sierras, Escuela CEPT N° 31, restaurante y cabañas “El Viejo Almacén de Pablo Acosta” y la casa de té y picadas “Lo de Mingo”.

La iniciativa se realiza en conjunto con los emprendimientos locales y la Cooperativa El Resurgimiento, y los materiales reciclables se recolectan cada quince días. La propuesta busca fomentar el cuidado del ambiente y la conciencia sobre la correcta gestión de residuos en la región.