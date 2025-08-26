Avanzan las gestiones para la puesta en valor del patrimonio salamónico

Este mediodía, en el Centro de Interpretación Francisco Salamone, el intendente Nelson Sombra mantuvo un encuentro de trabajo con Gabriela Rodríguez, integrante del equipo de arquitectos especialistas de la Dirección de Patrimonio del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la agenda conjunta para la puesta en valor del patrimonio salamónico en Azul.

El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga, y por la directora del espacio, Karina Ruiz.

En este sentido, Ruiz explicó que “venimos trabajando de manera conjunta y colaborativa en el desarrollo de un informe técnico sobre la portada del Cementerio, obra del arquitecto Francisco Salamone”.

Asimismo, precisó que dicho informe tiene como finalidad llevar adelante tareas de restauración y conservación preventiva del monumento, comenzando por la figura del ángel.

Respecto de la reunión, detalló: “En principio busca definir el cronograma de trabajo mediante el cual, a través de personal del Municipio, podamos ir interviniendo de la manera correcta con el apoyo del equipo técnico”.