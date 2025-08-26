Jornada de turismo para estudiantes en el Camping Municipal

Esta mañana, en el Camping Municipal de Azul, se desarrolló una jornada de turismo dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria N° 1 con orientación en la temática. La propuesta estuvo organizada por la Dirección de Turismo, a cargo de Pedro Stancanelli, y contó con la presencia del intendente Nelson Sombra; la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga; el subsecretario de Gobierno, Jonathan Martínez; el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano, y autoridades educativas.

Durante la actividad, los jóvenes recibieron información sobre la historia del predio y sobre el turismo en el Partido, incluyendo datos sobre el perfil de los visitantes, su procedencia y estadía. Asimismo, se brindaron detalles de los atractivos y circuitos turísticos locales, con especial referencia al Callvú Leovú. También se utilizaron las bicicletas recientemente entregadas por el Ministerio de Ambiente de la Provincia, destinadas a promover el ecoturismo.

En su mensaje al estudiantado, el intendente Sombra subrayó: “Hace tiempo venimos trabajando en la recomposición del Camping que estaba abandonado. La idea era ponerlo en condiciones porque estamos orgullosos de este espacio, pero si no se cuida se deteriora. El de Azul es hermoso por su ubicación, por tener el arroyo muy cerca”. Además, destacó el compromiso del personal municipal: “Me siento orgulloso como azuleño de que los trabajadores municipales, que muchas veces son criticados porque se desconoce lo que hacen, le hayan puesto tantas horas de esfuerzo para que podamos agasajar tanto a visitantes como a vecinos y vecinas”.

El Camping como espacio recuperado

Por su parte, el subsecretario Jonathan Martínez resaltó que “está buenísimo que se haya realizado esta propuesta, ya que el Camping es un espacio recuperado tanto para los estudiantes como para la comunidad azuleña y los turistas que nos visitan”.

Cabe recordar que la puesta en valor del predio incluyó la restauración de dormitorios, demarcación de caminos, conexión al sistema de agua, señalización y recambio de cañerías. También se construyeron y repararon mesas, piletas y parrillas; se mejoraron calles internas; se pintaron y reacondicionaron juegos; se trabajó en baños y luminarias; y se renovó la instalación eléctrica, entre otras intervenciones.