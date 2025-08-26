Avanzan los trabajos de mejoramiento de calles de tierra

El CEPT N° 31 recibió un taller de separación en origen para instituciones y espacios turísticos del corredor serrano de la Ruta 80.
El Municipio de Azul informó que continúan los trabajos de mejoramiento de calles de tierra en distintos sectores de la ciudad y en las localidades.
En la jornada de hoy, las tareas se desarrollaron en el barrio Urioste —sobre Fuerte Federación entre Arenales y Rauch— correspondientes a las zonas V1 y V2; y en el ingreso al barrio Ceramista, en las zonas V3 y V4.
En ese marco, el intendente Nelson Sombra recorrió los espacios intervenidos, dialogó con los trabajadores y destacó: “Es una alegría enorme que se empiecen a recomponer las calles de tierra que hace tanto tiempo necesitan mantenimiento, gracias al aporte de la comunidad a través de la Tasa Vial aplicada a los combustibles. Esto nos permitió alquilar horas máquina con la empresa Felor SRL (V1-V2) y Maximiliano Bordakewicz (V3-V4) para acompañar al equipo municipal”.
Las obras comprenden limpieza de cunetas, reconformación de perfiles y aporte de estabilizado. Cabe señalar que el material utilizado proviene de un convenio con las canteras —a partir de tasas adeudadas— y de la propia tosca de la comuna, lo que permite obtener un producto con mayor nivel de compactación.
Trabajos conjuntos entre Municipio y equipo técnico provincial buscan conservar y restaurar obras del arquitecto Francisco Salamone.
Estudiantes de la Secundaria N°1 participaron de una propuesta educativa sobre atractivos locales y ecoturismo.
Buscan avanzar en la radicación de nuevas industrias, la generación de empleo y la consolidación de un perfil productivo competitivo.
Azul celebró a la Pachamama
El evento fue organizado por la comunidad Cacique Catriel.
La puesta en valor beneficiará a más de 900 estudiantes y 50 docentes.
Un joven fue derivado al nosocomio local.
El choque se produjo entre un auto y una moto.
Afortunadamente no se registraron personas heridas.
Las tareas se realizan en distintos sectores de la ciudad con fondos de la Tasa Vial y convenios con canteras locales.
Trabajos conjuntos entre Municipio y equipo técnico provincial buscan conservar y restaurar obras del arquitecto Francisco Salamone.