Avanzan los trabajos de mejoramiento de calles de tierra

El Municipio de Azul informó que continúan los trabajos de mejoramiento de calles de tierra en distintos sectores de la ciudad y en las localidades.

En la jornada de hoy, las tareas se desarrollaron en el barrio Urioste —sobre Fuerte Federación entre Arenales y Rauch— correspondientes a las zonas V1 y V2; y en el ingreso al barrio Ceramista, en las zonas V3 y V4.

En ese marco, el intendente Nelson Sombra recorrió los espacios intervenidos, dialogó con los trabajadores y destacó: “Es una alegría enorme que se empiecen a recomponer las calles de tierra que hace tanto tiempo necesitan mantenimiento, gracias al aporte de la comunidad a través de la Tasa Vial aplicada a los combustibles. Esto nos permitió alquilar horas máquina con la empresa Felor SRL (V1-V2) y Maximiliano Bordakewicz (V3-V4) para acompañar al equipo municipal”.

Las obras comprenden limpieza de cunetas, reconformación de perfiles y aporte de estabilizado. Cabe señalar que el material utilizado proviene de un convenio con las canteras —a partir de tasas adeudadas— y de la propia tosca de la comuna, lo que permite obtener un producto con mayor nivel de compactación.