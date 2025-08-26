Apertura de sobres para la repotenciación de la ET TRANSBA

El CEPT N° 31 recibió un taller de separación en origen para instituciones y espacios turísticos del corredor serrano de la Ruta 80.
Esta tarde, en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL), se realizó el acto de apertura de sobres N° 2 correspondiente a las ofertas económicas de la licitación para la obra civil y el montaje electromecánico de repotenciación de la Estación Transformadora (ET) TRANSBA.
En la ocasión, se presentaron las empresas Ingeniería Ronza S.A. y Lambert Ingeniería S.A., que habían superado la primera etapa técnica concretada a fines de julio. Las propuestas serán ahora evaluadas en función de la necesidad operativa y los requerimientos de TRANSBA.
Del encuentro participaron el intendente Nelson Sombra; el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete, Ignacio Pallia; la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga; el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano; la presidenta del Concejo Deliberante, Pilar Álvarez; la concejala Inés Laurini y miembros del Consejo de Administración de la CEAL, encabezado por su presidente Daniel Arrastúa.
Cabe destacar que la obra resulta estratégica para el desarrollo del distrito, ya que permitirá incrementar de manera significativa la potencia instalada en el campo de transformación, asegurando el abastecimiento de futuras demandas energéticas.
Trabajos conjuntos entre Municipio y equipo técnico provincial buscan conservar y restaurar obras del arquitecto Francisco Salamone.
Estudiantes de la Secundaria N°1 participaron de una propuesta educativa sobre atractivos locales y ecoturismo.
Las tareas se realizan en distintos sectores de la ciudad con fondos de la Tasa Vial y convenios con canteras locales.
Azul celebró a la Pachamama
El evento fue organizado por la comunidad Cacique Catriel.
La puesta en valor beneficiará a más de 900 estudiantes y 50 docentes.
Un joven fue derivado al nosocomio local.
El choque se produjo entre un auto y una moto.
Afortunadamente no se registraron personas heridas.
