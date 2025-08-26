Apertura de sobres para la repotenciación de la ET TRANSBA

Esta tarde, en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL), se realizó el acto de apertura de sobres N° 2 correspondiente a las ofertas económicas de la licitación para la obra civil y el montaje electromecánico de repotenciación de la Estación Transformadora (ET) TRANSBA.

En la ocasión, se presentaron las empresas Ingeniería Ronza S.A. y Lambert Ingeniería S.A., que habían superado la primera etapa técnica concretada a fines de julio. Las propuestas serán ahora evaluadas en función de la necesidad operativa y los requerimientos de TRANSBA.

Del encuentro participaron el intendente Nelson Sombra; el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete, Ignacio Pallia; la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga; el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano; la presidenta del Concejo Deliberante, Pilar Álvarez; la concejala Inés Laurini y miembros del Consejo de Administración de la CEAL, encabezado por su presidente Daniel Arrastúa.

Cabe destacar que la obra resulta estratégica para el desarrollo del distrito, ya que permitirá incrementar de manera significativa la potencia instalada en el campo de transformación, asegurando el abastecimiento de futuras demandas energéticas.